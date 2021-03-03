科興疫苗｜63歲漢接種後死亡　衞署：因果關係未確立不煞停接種

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-03 03:09

一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種新冠疫苗科興疫苗兩日後死亡，衞生署及醫院管理局昨晚（2日）至今日（3日）凌晨急急發稿及舉行記者會交代事件。衞生署衞生防護中心總監林文健醫生強調事件的因果關係仍未確立，因此不會煞停疫苗接種計劃，有待新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今天開會審視情況後再決定。

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日本60多歲婦人接種輝瑞疫苗後死亡 政府調查是否與疫苗有關

昨晚有傳媒報道一名接種科興疫苗的男子死亡，衞生署才公布在晚上接獲醫院管理局呈報「一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告」，涉及一名63歲男子，他於2月26日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後在2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。署方指暫時未能確定與接種疫苗有關，已按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

林文健：目前「效益高於風險」 接種計劃繼續

林文健表示，目前仍未能確定今次死亡事故與疫苗有關，相反新冠病毒就不斷「衝擊我哋」，因此只要當疫苗接種仍是「效益高於風險」時，接種計劃會繼續推行。

他被多次問到死亡是否屬於嚴重事故，為什麼不先暫停為長者或長期病患者接種時，他回應指「不可在無證據、無確立因果下隨便停頓」，僅建議患有嚴重、不受控的慢性病患者等，不應接種疫苗。

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建議若不確診應先諮詢醫護意見

被問到市民如何能夠確定到自己的長期病是否穩定，適合接種疫苗，林文健稱市民若不確定，例如有過敏史、「有好多病痛」，都可以先諮詢醫護意見，也可在政府的疫苗專題網站找到資料。他又認為，市民在預約、接種中心都有相關資訊提供，接種疫苗後也有30分鐘觀察，已將安全保障做到最大。

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯就稱，即使確定異常事件與疫苗相關，都有不同的跟進方式，例如在疫苗說明上加上一些未知的副作用，而若「臨床事件評估專家委員會」認為某款疫苗的風險很大，亦可交給「顧問專家委員會」再商討，決定是否繼續接種計劃。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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醫管局：死者近期無就慢性支氣管炎求醫

至於就今次63歲男子死亡的事故，伊利沙伯醫院副行政總監（專業服務）、內科部門主管陳偉文醫生解釋，該名男子本身有高血壓、糖尿病、慢性支氣管炎，但一直都有就血糖、血壓跟進治療，形容是「控制穩定」，「睇不到特別差」，最近亦沒有因慢性支氣管炎而入院的病歷。

科興疫苗。（羅國輝攝）

3月1日覆核發現死者曾打疫苗 未解為何無即日匯報

陳偉文承認病人入院時有表達自己曾接種新冠疫苗，但由於他的氣喘等問題急轉直下，主診醫生在搶救過程無留意到病人曾接種科興疫苗，從X光片等亦不覺病人有接種後的過敏反應，而是與支氣管炎較相似。

陳偉文表示，院方在翌日（3月1日）覆核病人資料，才發現病人入院時有報告已打陳偉文直言主診醫生在搶救死者時「係睇唔到」，並指「通報有無問題我唔敢講」，承認溝通可以加強，但強調院方在處理疫苗方面有通報機制，只是因為今次病人臨床表徵與接種疫苗無有直接關係，亦是首次有新冠疫苗相關的個案，高級醫生、院方管理層在得悉事件後已即時通報。

不過，該病人在2月28日離世，陳偉文未能交代為什麼院方在3月1日知悉事件後，仍選擇在2日晚上才通報予衞生署，亦無回應是否傳媒揭發才急急公布。