復必泰疫苗下周三起供優先群組接種　疫苗中心接種程序首曝光

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-02 21:09

本港新冠肺炎疫苗接種展開得如火如荼，繼100萬劑內地科興疫苗在港展開注射後，上周六（2月27日）抵港的58萬劑復星醫藥/BioNTech復必泰疫苗，五個優先接種群組的市民由明日起（3月3日）可於網上預約時間，下周三（10日）開始供接種。 科興疫苗與復星/BioNTech復必泰疫苗在冷藏、效用、運送安排亦帶有不同之處，下文將詳盡講解社區疫苗接種中心，兩款疫苗在安排及稀釋處理上的不同。

西灣河體育館社區疫苗接種中心2樓，並分為上下兩層。(歐家樂攝)

登記後先看電視短片講解

醫管局指，將於下周三開放7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心，為市民接種復必泰疫苗。其中一間設於西灣河體育館社區疫苗接種中心2樓，並分為上下兩層。市民於接待處登記後，須在旁邊的資訊區觀看電視理解詳情，便可到擺放了50張椅子的輪候區，以等待工作人員安排至下層。

市民於接待處登記後，須在旁邊的資訊區觀看電視理解詳情。(歐嘉樂攝)

注射後須留下觀察15分鐘

而接種中心下層的輪候區亦擺放了14張椅子，以便市民隨時走至毗鄰的14個疫苗接種間。每個疫苗接種間的頂部設有紅綠燈作提示，綠燈代表可以進入，黃燈代表正在接種，紅燈則代表出現突發情況。為了保障接種者的私隱，亦設有藍色的門簾。

市民在注射疫苗後，在休息區等待15分鐘後便可離開中心。而每張椅子亦隔開一定的距離，倘若接種後出現副作用，能夠即時由醫護人員帶往醫療站治療。

不過值得注意的是，復必泰疫苗與科興疫苗不同，根據藥廠指引，接種者注射後須觀察15分鐘，曾具過敏史人士才須觀察30分鐘。

注射後持續氣喘、心跳加速或送院檢查

中心內的醫療室亦配備基本的醫療設備，包括量度血壓及血糖的儀器、電擊儀器、應對過敏反應的腎上腺素。港島東醫院聯網服務總監劉俊穎（質素及安全）稱，疫苗的副作用一般由緊張引起，倘若市民持續氣喘、心跳加速，則視乎情況送往東區醫院檢查。「雖然有治療室，但並唔係急症室，例如氣促要照肺就需要送院。」

劉續指，復必泰疫苗的副作用雖然較多，但只屬小型副作用，例如頭痛或發燒，「休息下就冇事。」他強調，較嚴重的過敏反應確實有可能發生，「但好少數好少數」，只需藥物便可有效治療。他亦指，暫時未有證據表明疫苗帶有長期的副作用，如影響神經等，「亦都唔係即時發生，幾十日後發生都唔定。」

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1瓶疫苗可稀釋5支劑量

由於復星/BioNTech復必泰疫苗須於超低溫的環境冷藏，不宜久存，因此稀釋疫苗的步驟會於疫苗接種中心進行。屆時，疫苗將從零下70度的倉庫，運往疫苗接種中心的冷藏雪櫃，復必泰疫苗每瓶可稀釋為5支劑量，藥劑師會將0.9毫升無防腐的生理鹽水，注入0.45毫升的疫苗瓶，再抽出5劑各0.3毫升的疫苗進行注射。

然而，疫苗在常溫下只能保存2小時，稀釋後則可在30度的環境下存放6小時，因此藥劑師會記錄完成稀釋的時間；中心亦放置了兩部冷藏雪櫃，避免故障後不能及時以低溫保存疫苗。

每小時可稀釋200劑疫苗

港島東醫院聯網署任臨床服務統籌（藥劑）廖可琪透露，每個中心將安排4至6名藥劑師負責稀釋疫苗，他們會先接受培訓，預計每小時可稀釋200劑疫苗。至於會否擔心疫苗存放時間過長，失去效用後需要丟棄。她回應指，會根據預約的人數及情況而稀釋疫苗。

此外，西灣河體育館社區疫苗接種中心暫定每日由早上8時運作至晚上8時，下午1時半會關閉1小時清潔，預計每日可為2,000人接種。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼