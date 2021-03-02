安心出行｜傳突擊巡查食客有否掃描或登記　食環署：暫無檢控

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-02 22:57

有傳食環署今日（2日）起會派出便衣人員「突襲」食店，如發現食客沒有留下手寫資料或使用「安心出行」，將可能被票控罰款5,000元。食環署表示，2月18日至3月1日共作出12宗檢控，但無與掃瞄「安心出行」相關的檢控。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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累計巡查食肆逾萬次

食環署指，2月18日至3月1日期間，署方共巡查餐飲業務處所超過12,700次，及向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規定的餐飲處所負責人作出12宗檢控。有關負責人因沒有採取適用的感染控制措施（分別關於餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩及每一餐桌可容納的人數上限），須在執法人員發現後翌日下午六時正至翌日上午四時五十九分停止提供堂食服務及同坐一桌的人數不得多於兩人，為期3天或至7天不等，以減低有關處所內的傳播風險。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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但食環署強調，至今未有就掃瞄「安心出行」場所二維碼或登記有關資料向餐飲業務處所負責人提出檢控。署方表示會加強巡查，在初期會進行宣傳教育，並在適切階段採取嚴厲的執法行動。