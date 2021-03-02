安心出行｜食客亂填資料無刑責？　大律師：寫阿B、林鄭或違法

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-02 18:33

第四波疫情未完，政府早前放寬社交距離措施，並准許食肆可晚市堂食至晚上10時，但規定市民進入食肆前，需使用「安心出行」或登記資料。有網民稱，會留假名或假電話。對於虛假資料，政府至今未清楚說明刑責問題。 大律師陸偉雄提醒，相關行為或構成詐騙罪行，如部分人若填了「林鄭」、「鄧炳強」資料，再交給餐廳，如同使用虛假文書。不過，他亦指出法例存在很多「灰色地帶」，局方至今未有清楚解釋，「填咩資料先係最正確？」但他指，填寫的姓名需有「識別性」，如姓氏、英文別名等，「如果你寫阿B、豬豬，就識別唔到。」

目前多個埸所要求顧客入內前，須填寫資料或掃安心出行，包括599F章餐飲業務、部分表列處所，即所有體育處所（包括室內及戶外場所）、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所（表演場所、主題公園、博物館、公眾展覽、電影院、家庭娛樂中心等）、遊樂場所（桌球館、公眾保鹷球場、公眾溜冰場）、健身中心及遊戲機中心。

另外，政府由3月1日起，亦要求所有政府員工及市民在進入政府大樓或辦公室前，需要跟從相關做法。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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新措施推行近兩周，不過有網民聲稱僅會留「假名」、「假電話」，惟政府至今，仍未有清楚說明，填寫虛假資料、資料有誤的後果、刑責，在憲報中僅指若有餐飲業務處所違反《規例》中有關「安心出行」或登記資料的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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大律師陸偉雄指，食客提交虛假資料進入處所，如騙取了入內的權利，可構成詐騙罪行.。（資料圖片）

亂填資料或涉虛假文書 刑責在食客

大律師陸偉雄指，食客提交虛假資料進入處所，等同騙取了進入場所的權利，可構成詐騙罪行，亦明言部分人如填了「林鄭」、「鄧炳強」的資料，再交給餐廳，如同使用虛假文書，刑責在於食客，而非處所負責人。

至於資料不齊全或資料有錯，陸指不算違法，認為填寫的姓名需有識別性，如姓氏、英文別名等，「如果你寫阿B、豬豬，就識別唔到。」不過，他認為執法方面，仍有大量灰色地帶，除了未解釋刑責外，局方至今未發出官方指引，「填咩資料先係最正確？」

法政匯思成員、大律師何旳匡亦指出，若市民提交虛假資料，有機會構成詐騙，具體罪行須視乎實際情況。他說，由於目前法例只要求處所負責人，登記顧客資料，但沒有授權、要求負責人核實，故負責人毋須負上刑責。

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