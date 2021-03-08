三八婦女節│女工程師憑實力領導全男班　女學徒主動爭取拒優待

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-08 00:00

工程界男多女少，一向被外界視為是由男性主導的行業。近20以來，在香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）任工程師的女工程師許庭茵，憑邏輯思考及出色管理能力，於「全男班」團隊證明自己，更曾與連續工作48小時，與團隊一同60小時內緊急維修喉管，「其實公司係睇工作能力，唔可以因為係女就唔做」。 相信憑實力可在工程界立足的亦包括煤氣公司第一名女學徒鄭潔儀，不但拒絕同事因她是女性的多加照顧，甚至會主動爭取，更揚言工作投入「就好似兄弟咁」。

女工程師：職場上性格及能力最重要

現任煤氣公司輸氣操作部高級系統維修經理的許庭茵於2002年大學畢業後加入公司，至今入行已近20年。她現屬輸氣操作部，管理約20人團隊，負責高壓輸氣喉管維修保養、防止第三方破壞喉管等工作，而團隊中的成員全為男性。許庭茵憶述，在她加入煤氣公司前，曾任職划艇公眾班教練，更被男性學員質疑自己的教學能力，當時她便明白，只有實力才能說服他人。

許庭茵稱：「其實公司係睇工作能力，唔可以因為係女就唔做，否則公司係唔會俾更重要嘅責任你。」（黃穎津攝）

工作適合邏輯思考較強人士 女性溝通能力及細心亦有優勢



「其實只要technically能夠幫到佢哋（團隊）解決問題，減輕佢哋嘅工作負擔，呢啲比起性別更加重要。」許庭茵分享，在男多女少的職場，性別從未對她造成困擾，反指個人性格及能力更為重要。「邏輯思考較強嘅人會比較適合呢份工，而女性喺溝通能力及細心上都有佢哋嘅優勢，可以幫助團隊安全順暢地去展開工作，幫到工程進展。」



許庭茵更曾連續48小時上班，與團隊合作於60小時內緊急維修喉管，她回憶道若趕不及維修，屯門、元朗、天水圍等地區將有「斷氣」危機。許庭茵稱：「當有突發情況時，唔理你男女都要當更。其實公司係睇工作能力，唔可以因為係女就唔做，否則公司係唔會俾更重要嘅責任你。」

鄭潔儀稱：「我唔鐘意喺隔離齋睇住人做，我係會好主動去爭取。」（黃穎津攝）

煤氣公司首位女學徒拒優待：我唔鐘意喺隔離齋睇

現職煤氣公司機械技術員學徒的鄭潔儀今年24歲，於2017年加入煤氣公司成為首位女學徒，現正修讀香港專業教育學院與澳洲皇家墨爾本理工大學合辦的機械工程學士學位銜接課程。鄭潔儀稱，當初報名煤氣公司學徒計劃時，從未想過自己會成為首名女學徒，在剛加入時，同事亦因她是女性而對她多加照顧，主動為她承擔一些較為「污槽」、辛苦的工作。「我唔鐘意喺隔離齋睇住人做，我係會好主動去爭取。」



鄭潔儀稱，在一個多月後，同事也漸漸適應，將她視之為普通學徒，而她與同屆學徒之間的相處亦相當融洽，「就好似兄弟咁」。目前鄭潔儀的目標是成為一名工程師，現正修讀學位銜接課程，她稱：「我之後都會半工讀，返工亦都辛苦，但我相信係會有回報嘅。」