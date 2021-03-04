復課｜深喉樣本逾一周始有結果　有幼園曾研究無結果老師先放短假

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-04 15:50

本港新冠肺炎疫情反覆，由於多個行業要求員工定期檢測，令港鐵站檢測樣本包供應緊張。香港幼苗協會學校發展總監麥謝巧玲表示，機構屬下五間幼稚園，將分批於本月全校復課。她表示，由於有老師提交深喉唾液樣本後，曾等候超過一星期才有結果，令學校在申請復課程序上有機會失預算，故盡量呼籲教員到社區檢測中心接受免費檢測，期望教育局日後可為學校安排指定地點派發樣本瓶，便利教師檢測。 她又透露，學校曾研究在確保師生比達標下，要求未能取得檢測結果的老師先短暫放假，以便可以順利開學。

新冠肺炎疫情持續，全港中小學及幼稚園自上月底有限度恢復面授課程。（資料圖片）

截止上周五（26日），有400多間學向教育申請全校恢復半日堂，當中約一半是補習學校，其餘一半以幼稚園為主。在目前有限度復課安排下，若學校安排全校教員每兩周定期檢測，可申請全校上半日課。

香港幼苗協會學校發展總監麥謝巧玲表示，機構屬下五間幼稚園，將分批於3月8日或3月15日全校復課，有約90位教員做檢測。她表示，有老師提交深喉唾液樣本後，等候約一星期仍未有結果，要學校致電衞生署熱線跟進，翌日才獲發陰性結果，才成功趕於申請「死線」前、即至少三個工作天通知教育局安排。

香港幼苗協會學校發展總監麥謝巧玲（圖中）表示，機構屬下五間幼稚園，將分批於3月8日或3月15日全校復課，有約90位教員做檢測。（資料圖片）

曾研究未有陰性結果老師短暫放假



教育局要求申請全校復課的全體教員，每兩周內完成一次檢測，並須持陰性結果，否則有機會未能成功申請。她坦言，學校不希望因一個老師，而未能申請全校復課，故曾研究在確保師生比達標下，要求未能取得檢測結果的老師先短暫放假，一旦取得陰性結果，即可向當局補充資料，以順利開學。

呼籲教員盡量到社區中心接受檢測

麥謝巧玲校續指，校方早已呼籲教員盡量到社區中心接受檢測，因收取檢測結果速度更為快捷。她建議，當局可設指定地點如教育局分區辦事處，讓學校可一次過自行領取深喉唾液樣本瓶，方便教師一次過檢測，亦能確保當局知悉檢測過程。