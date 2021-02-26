幼稚園文員成教師檢測計劃首宗確診　紅磡德萃幼稚園取消全面復課

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-26 18:30

由學校農曆新年假期完結起，全港幼稚園及中、小學可安排最多三分之一學生回校上課，上課仍以半日為限；若學校希望全面復課，教職員便需每兩周進行一次病毒檢測，因此，不少學校在獲得共識後，都在假期完結前作全面檢測，計劃實行後，紅磡德萃幼稚園成為計劃下第一個檢驗出初步確診案例的學校，該初步確診人士乃學校文員，平日工作內容不會接觸學生。

全面復課將取消 總校長朱子穎：不幸中的大幸

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，原本紅磡德萃幼稚園全體教職員已作檢測，並打算於下周一，即三月一日全面復課。該個案張竹君亦有在記者會上提到，當事人為22歲文員，居住在東涌逸東一邨祿逸樓，衞生署已呼籲學校停課及進行大清潔，其他人士須進行檢測。

朱校長補充，該名職員的日常工作並非負責帶領學生進入班房，平日工作亦不需帶班或接觸學生，能在全面復課前發現，避免病毒進一步傳播，是不幸中的大幸。

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想全面復課最大困難為收集檢測瓶

油塘福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，雖學校目前已獲教育局批評全校復課，過程中同事間很快達成共識希望能全校復課，因此最困難的地方不是人事上，而是收集足夠的檢測瓶供全校教職員使用。就有學校自行收集樣本瓶檢測一事上，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。

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2020全年面授日統計：

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

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教育界界怒斥教育局 檢測不能成為復課條件