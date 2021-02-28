德萃幼稚園文員2次檢測均為陰性　衛生署判斷屬確診個案需強檢

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-28 14:54

為了全面復課，不少學校在早前在獲得內部共識後，所有教職員都進行了檢測等候結果，而有作全面檢測的紅磡德萃幼稚園獲衛生防護中心告知其一名22歲女文員初步確診，因而無法在3月1日全面復課，但該職員隨後進行了兩次檢測均屬陰性，目前該個案仍被判斷為確診個案。

衛生防護中心判斷為確診個案

德萃學校在其專頁上更新有關初步確診文員個案事件，在被衛生防護中心判定為初步確診後，該職員先後於2月26日下午及2月27日早上於北大嶼山醫院香港感染控制中心進行兩次檢測及血液測試，結果均屬陰性及顯示其沒有2019冠狀病毒病抗體，即表示沒有受到感染。

目前德萃學校一直與衛生防護中心緊密聯絡，但衛生防護中心仍以該名員工於2月25日的測試樣本作準，判斷為確診個案，需要列入強制檢測名單。

該職員日常不接觸學生

紅磡德萃幼稚園已不能於3月1日全面復課，而該名22歲女文員，居住在東涌逸東一邨祿逸樓，衞生署已呼籲學校停課及進行大清潔，其他人士須進行檢測。德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，該名職員的日常工作並非負責帶領學生進入班房，平日工作亦不需帶班或接觸學生。

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