美孚York幼稚園籲家長助蒐羅樣本包　學界︰過年後供應緊張

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-03 21:27

本港新冠肺炎疫情反覆，由於多個行業要求員工定期檢測，導致需求大增，20個港鐵站樣本包派發機，近期很快全線清空。教育局准許全體教職員每14日完成檢測的學校，可全面半日面授，近日流傳美孚約克蒙特梭利（York Montessori）國際幼稚園邀請家長幫助領樣本包。校方解釋因一包難求，故有熱心家長提出建議協助校方代領，並非必需。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，收到學界反映自農曆新年假期後，郵局收緊每人領取量及港鐵站供應緊張。

校方：附近樣本包常短缺 純粹屬家長自願

近日流傳一份家長通告，約克蒙特梭利國際幼稚園（美孚）為維持面授課堂，教職員須定期檢測，惟坊間包括港鐵站的深喉唾液樣本包供應不足，故向家長求助，呼籲如途經有派發樣本瓶的港鐵站時順帶領取，由小朋友帶回班主任處，以便教職員順利測試。

該幼稚園回覆《香港01》查詢表示，該校教職員差不多每星期做一次檢測，有時因等不及檢測結果，出現重覆遞交的次數，教職員及校工人數較多故需較多樣本瓶，惟校舍附近領取處經常出現短缺，故有熱心家長提出建議協助校方代領一個檢測小瓶，純粹屬自願，「校方感謝家長幫忙，並強調協助並非必需。」

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲。（資料圖片／曾凱欣攝）

教聯會建議教職員去檢測中心採樣：翌日有結果

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，從業界反映得知，在農曆新年假期前，學校派員到郵局領取樣本包，以學校名義一次最多可獲20份，惟過年後疑因檢測需求急增，郵局收緊每人領取量，一人排隊只能取1、2份樣本包，要「逐個人派」。

被問到會否擔心有學校因而影響面授課堂安排，林翠玲指出，教育局於2月11日已向教育界發信，教職員只要持有關證明，便可到社區檢測中心接受免費檢測，措施有效至5月。林翠玲表示，他及其同事亦循該途徑檢測，認為做法便利，「同事（昨）下晝6點去做，今朝11點已有結果。」

據資料，港鐵現時有20個港鐵站設置樣本包自動派發機，每日合共供應約1.4萬個。不過近日領取情況「搶手」，如今日（3日）上午10時43分已全線派發完畢。

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