主教山蓄水池｜保育組織斥古蹟辦官僚　評級標準過時失具價值文物

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-01 12:53

主教山配水庫去年險遭拆毀，「活現香港」共同創辦人陳智遠今日（1日）在電台節目表示，經兩個月集合民間力量製作報告，認為主教山配水庫有極高文物價值，應被列為法定古蹟。陳批評古蹟辦歷史評級制度存有缺點，評級標準着重「完整建築」，往往令「有值價文物」無法得以保留，認為做法官僚。

主教山配水庫去年險遭拆毀。（古物古蹟辦事處提供圖片）

陳智遠在港台節目《千禧年代》表示，根據資料顯示，主教山配水庫是香港城市發展重要過程，見證香港由街泵至水塘系統，為九龍區供水，是整個九龍水塘供水系統之一，現時有部份已列法定古蹟，加上屬戰前配水庫，已所餘無幾，十分稀有，而配水庫建築獨一無二，是香港同年代重要獨有建築，雖然去年工程令一部份造成破壞，但九成仍維持原貌，應可修復。

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歷史評級制度 有需要擴闊任命



陳認為現時歷史評級制度有不少問題，例如專家小組人數太少，有需要擴闊任命，而且評級進程慢，不符合社會期望。陳又指出，今次事件更反映部門對劃分「何謂需要評級」的標準過時，現時要完整建築才會有優先次序評級，其餘則會「放埋一邊」，如以此標準往往會有遺留，因不少具價值的文物未必屬築建，但同樣重要，認為需要有另一把尺量度標準。

陳續稱，當初水務署形容配水庫為水缸，古蹟辦就認為毋須評級、考證，「水缸唔使理，就可以拆」，批評古蹟辦忘了專業及保留文物的使命。