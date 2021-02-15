古蹟辦再甩漏　批准芝加哥大學拆「白屋」炮台外牆　毀歷史建築

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-15 19:05

早前深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池曝光，令水務署工程即時煞停，事件引起社會各界關注古蹟保育工作。 不過，古物古蹟辦事處卻被揭再「睇漏眼」，批准芝加哥大學香港中心拆卸三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心旁「2號銀禧炮台」一幅弧形外牆。 古蹟辦稱，大學於2016年提交資料，指2號銀禧炮台弧形外牆為後期加建的構築物，拆除後「可還原原來炮台的佈局」。古蹟辦審視了當時所得的研究資料並實地視察後，認同校方說法並不反對工程，惟大學至2018年才發現，弧形外牆為原有防衛系統的一部分。

俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心於1950年代早期建成，於2010年1月被古蹟辦評為三級歷史建築；而「銀禧炮台」則早於1930年代建成，當中2號炮台被納入前域多利道扣押中心範圍，一同列入三級歷史建築。在2013年教育局宣布批出「白屋」建築群予芝加哥大學布思商學院，校方斥資約5.86億港元將遺址改建成新校舍。

炮台介紹牌寫明拆錯牆

然而環保團體長春社於2019年發現，「2號銀禧炮台」一幅弧形外牆被拆，地上只遺下混凝土覆蓋的痕迹。而講解炮台歷史的介紹牌則有指明：「在2013-2015年間進行的初步勘察，認為炮台弧形外牆屬後加的建築物的一部分，因而在大學施工期間將此外牆拆掉。但其後在詮釋及策展團隊進一步研究時，發現被拆去的弧形外牆原屬2號炮位不可分割的一部分，是認識過去防衛歷史的重要原（元）素，大學於是保留了弧形外牆的痕跡作詮釋用途。」

長春社高級公共事務經理李少文批評，弧形外牆是為保護士兵不被流彈射中，對「睇漏眼」而被拆卸亦十分詫異，「點解可以咁粗心大意？大學工程前有無研究過？」他又指，校園內共有三座結構一樣的炮台，只要觀察另外兩座已知道弧形外牆為炮台的一部份，對最後被拆卸感到不可思議。

介紹牌刪走誤拆原因

他又表示，於今年2月再赴「2號銀禧炮台」視察則發現，校方所設的介紹牌已刪走解釋誤拆弧形外牆的原因，質疑校方是「狡辯」，意圖掩飾真相。

古蹟辦回覆指，根據芝加哥大學香港中心於2016年提交的保育管理方案，以及其相關的研究資料，位於2號銀禧炮台後方有一座工人宿舍，當中弧形牆為工人宿舍其中一面牆壁的一部分。而該工人宿舍，包括弧形外牆為後期加建的構築物。由於該後期加建的工人宿舍影響了炮台原有的空間佈局，故此校方建議將整個工人宿舍拆除，以還原原來炮台的佈局。

古蹟辦：曾要求大學拆牆前留相片紀錄

古蹟辦指，當時審視了當時所得的研究資料並進行實地視察，認同拆除工人宿舍有助彰顯炮台的價值，和詮釋炮台的原有佈局及運作，故不反對相關的擬議工程。古蹟辦並要求大學於拆除工人宿舍前作詳細的相片及測繪記錄，以助日後詮釋炮台的歷史。

古蹟辦又指，校方其後在2018年找到新資料，顯示工人宿舍的弧形外牆為原有防衛系統的一部分，在後期加建工程中才成為工人宿舍的部分外牆。由於取得相關新資料時弧形外牆已被拆除，為了更完整地向公眾展示有關的防衛佈局，校方保留了現場遺下的牆壁痕跡，並以文字詮釋有關佈局及過往曾作的改動。