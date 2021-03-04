強制檢測｜兩周一檢致一樽難求　廚師幫20個同事取樽：5日僅取6個

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-04 14:19

為配合政府防疫要求，多個行業要求員工定期檢測，導致檢測需求大增。其中位於20個港鐵站的樣本包派發機，近期很快全線清空。記者今日（4日）早上先後到兩個港鐵站視察，葵芳站派發機早於上午9時前，所有樣本包已全部派完；青衣站亦僅剩近20包存貨，但未滿10時亦清空。 有需要兩周一檢的廚師表示，目前「一樽難求」，為方便起見，小店做法會由一名同事，為全部人取樽，「無檢測報告就開唔到工」。但他過去5日僅取得6個樽，餐廳約有20多名職員，期望政府增加派發點。

上午9時許，青衣站僅剩約20包檢測包。（黃詠榆攝）

記者今早到葵芳站觀察，站內派發機的樣本包，早於9時前已經派完；至於青衣站700個樣本包，則在上午9時40分許，全部派完。雖然派發完畢，但仍不時有市民前來「碰運氣」，更有人問可否「攞多兩個放雪櫃」，工作人員則解釋，樣本包毋須放進雪櫃。根據網頁資料，在上午10時半，設於20個港鐵站的派發機中，有19個已經派完，僅餘西營盤尚有供應。

廚師殷先生本身正開工，因擔心樣本包派發完畢，故盡早前來。（黃詠榆攝）

本身正在開工的廚師殷先生說，由於任職的食肆只是小店，如僱員想開工，便要自行想辦法化驗，故每次都要由一名同事負責為所有人取樽，並一併送到醫管局普通科門診診所化驗。他說，目前到社區檢測中心雖可免費檢測，但等候報告時間較長，加上難以配合上班時間，較為不便。

殷指，他工作的餐廳約有20多人，但過去5日在青衣港鐵站僅取得6個檢測樽，今日上午9時許仍有存貨，形容已是「難得」，預料明天須再來，「政府叫我哋驗，但樽唔夠⋯⋯驗其實無問題，但係你叫我哋驗，你又唔係周圍派」。他指，目前僅得郵局、診所、港鐵站可取樽，期望政府增加派發點及數量。

市民黃先生則為在學校任職教學人員的兒子取樽。（黃詠榆攝）

市民黃先生則協助在學校任職教學人員的兒子取樣本包。他解釋，因兒子上班較繁忙，未必有時間再去取檢測包，故由他協助。

他認為，港鐵站派發點位置較隱蔽，沿途未見太多指示，長者或較難找到，加上目前很多群組都要檢測後才可開工，認為港府應增加派發點。他相信，教學人員定期檢測亦有需要，可保護學生。

除定期檢測群組，有市民因要探病，故替家人一同取樽。陳先生早前9時半來到，惟發覺已經派完，故今日第二次前來，認為在港鐵網站有實時更新，可看到哪個站仍有存貨，做法亦方便。

至於在醫管局普通科門診方面，青衣市區普通科門診診所派發包在中午前，亦貼出告示稱「名額已滿」。有職員透露，9時開始派發前已出現輪候人龍，平日約於上午10時便派發完畢。

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