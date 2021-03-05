強制檢測大廈｜增5地點　愉景新城、長沙灣政府合署勞工處上榜

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-05 23:37

本港疫情持續，今日（5日）新增11宗確診，政府於晚上就強制檢測公告刊憲，將5個地點納入強制檢測名單，包括荃灣愉景新城第1座等三幢住宅大廈，以及長沙灣政府合署10樓勞工處及皇后大道中100號20樓2001室 IMC Asia Pacific Limited共2個工作場所。

▼3月5日強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

兩個工作場所兼職及替假員工都要檢測

今日有三幢住宅大廈納入強制檢測公告大廈，為今日三名感染源頭不明個案住所。。患者編號11061的47歲男病人，居於荃灣愉景新城第1座。他於本周一（1日）出現發燒，周三遞交樣本，其後確診。他於長沙灣政府合署10樓勞工處任文職人員，因此同層所有人士需強檢。

患者編號11064的48歲男病人，於本周一出現發燒，同日遞交樣本，其後確診，他居於西營盤居仁里3號居仁閣，在皇后大道中100號IMC Asia Pacific Limited任文職人員，該公司員工也需強檢；患者編號11065為一名37歲兼職女外籍家務助理，居於觀塘安達邨仁達樓，她於2月28日出現頭痛，3月2日遞交樣本，其後確診。

中環愛丁堡廣場周六起增設流動採樣站

任何在2月20日至3月5日期間曾身處上述指明大廈超過兩小時的人士，但不限於住客、訪客及工作人員，均接受檢測。至於指明工作場所，全職、兼職及替假員工都是檢測對象。有關人士可在3月7日或之前前往任何一間流動採樣站或任何社區檢測中心檢測，也可索取樣本瓶進行檢測。受檢人士若在3月3日至3月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

位於黃大仙廣場、深水埗楓樹街遊樂場、沙田大會堂廣場及大埔社區中心的流動採樣站均會延長服務日期至3月14日。明日（6日）起，位於中環愛丁堡廣場、沙田大會堂廣場及大埔社區中心的流動採樣站均會開放予所有市民進行檢測。

▼各區流動採樣站服務時間 (截至3月6日)▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼