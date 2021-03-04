父親後母涉虐殺女兒　叔叔曾制止兄打侄兒　兄說：我教仔唔洗你教

撰文： 朱幼麗 最後更新日期： 2021-03-04 22:50

5歲及8歲的小兄妹疑遭親父和繼母虐待長達5個月，胞妹更疑因此被虐待致死一案，下午在高等法院續審，小兄妹的叔叔A作供。他指，兄長、即本案男被告原對子女溫柔和有耐性，少施以體罰。惟自小兄妹的繼母搬至和他們同住後，兄長脾氣變得暴躁，對子女「無咁有耐性」。而兄長曾把兒子掌摑至嘴角流血，A出手制止，兄長更斥責A：「我教仔，唔洗你教」。A坦言，自該次事件和兄長變得疏遠，未有聊天。

指兄原與前妻很少對子女施以體罰

叔叔A稱，他的兄長，即男被告(29歲)、兄長的前妻M，他倆的兒子X和女兒Z居住公屋時，兄長和M對子女很友善。即使X做錯，兄長和M頂多是責備，絕少體罰。

女被告搬入後兄長變暴躁

後來M和兄長分開並搬走，女被告和其前夫所生的女兒Y於2016年9月搬入他們的住所。A指，自從女被告搬入後，兄長亦有改變，脾氣變得暴躁，對子女「無咁有耐性」。

X吃飯慢被打

他舉例說， X曾用膳時吃得慢，兄長便備X，並用藤條打X幾下。雖然力度不大，但X仍有哭泣。A對此感奇怪，因X一向吃飯也不算快，但兄長都未曾如此打X。

制止兄後與兄變得疏遠

叔叔A又指，若兄長體罰子女，他多會出手阻止。他指兄長最嚴重的體罰發生於2016年某日，他在房間時聽到X在叫喊。他走出房間，發現兄長打X至嘴角流血，面有紅印，他遂把X拉走，並與兄長爭執，兄長卻謂：「我教仔，唔洗你教。」翌日A見X的傷口仍有「少少腫」。A稱自該次事件後，與兄長變得疏遠，未有聊天。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020