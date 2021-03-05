35+初選｜傳岑敖暉、朱凱廸等9人轉赤柱收押　家屬未能探訪感失望

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-05 13:18

47名民主派人士涉因參與去年初選，被指違反《港區國安法》，其中15名被告昨晚（4日）准以3萬至100萬元保釋，惟律政司代表要求覆核。所有全部被告繼續扣留。 據悉，今日共有9名人士需要過戒（轉倉）到赤柱監獄收押，至少包括岑敖暉、朱凱廸、鄒家成、陳志全及趙家賢等人。 「石牆花」創立人、前立法會議員邵家臻早上也到收押所協助家屬，據其了解，有9人在今早10時確認要轉往赤柱關押安排，未知原因是荔枝角收押所爆滿，或是將他們當作甲級犯人。而朱凱廸及岑敖暉的家屬，今日未能進收押所探訪，對安排感失望。

石牆花創立人、前立法會議員邵家臻安排物資包，協助前來探訪的家屬。（麥凱茵攝）

邵家臻早上到收押所協助家屬，涉案47名民主派人士，女的分別關押在羅湖或大欖懲教所，男的則會關押在荔枝角收押所。但據邵了解，其中9位，包括岑敖暉、朱凱廸、鄒家成及趙家賢等人，今早10時獲確認會「過戒」到赤柱監獄關押。另有消息指，陳志全亦在轉往赤柱收押名單上。

邵指出，過去由荔枝角收押所過戒有兩個原因，分別收押所爆滿，或是將收押人士當作甲級犯人送到赤柱監獄。他說：「今日荔枝角有1,200名收押人士」，「點解47個有啲要，有啲唔要，我答唔到」。

眾被告的家屬每天都有到庭，眾被告最後未能保釋，不少人都十分失望。(詳見下圖)

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邵又透露，岑敖暉、朱凱廸及趙家賢的家屬，今日未能進內探訪，但相信其他家屬可獲安排探訪，轉送物資也無大問題，「林卓廷太太同兒子，都今朝都見到爸爸」。

朱凱廸太太與岑敖暉太太失望而回，因兩人丈夫在早上需要過戒。（麥凱茵攝）

在早上10時許，朱凱廸妻子及岑敖暉妻子步出荔枝角懲教署收押所，她們在早上8時已經到達，帶備了基本的替換衣服、小食及書本等，惟經過登記後，未能成功見到丈夫。她們透露，懲教人員無法確定兩人是否仍在收押所內，「要換倉，對方都話我哋唔知」。

至第四天聆訊，不少被告仍穿著他們周日到警署報到時的衣服。(詳看下圖)

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她們批評，懲教的安排混亂，認為署方早已知道安排，質疑未有通知家屬，「15分鐘探訪都見唔到」。她們相信，正被關押的丈夫並無物資，即內衣也無法更換，已幾日無刷牙，聲言「會打爆福利官電話 」繼續追問情況。

社民連行委辛浩銘指，岑子杰的精神不錯。（麥凱茵攝）

至於社民連行委辛浩銘，今早成功探望岑子杰，形容對方精神較之前好，已換上囚衣，「佢噚晚話瞓到，無咗前幾日法庭折磨嘅感覺」。他轉述岑的說話，指昨晚回來收押所時，沿途見到不少市民追車、有人更帶同橫額等，十分感動有市民支持，「覺得大家好可愛，雖然佢哋喺入面，但大家要撑住，唔好忘記佢哋」。

辛又稱，等候探訪時見到不少家屬，大家心情不太好，故有互相安慰。

馬拉松式聆訊，首日已有1人暈倒及另4人送院。(詳看下圖)

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原本獲准保釋的15人。(詳看下圖)

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不獲保釋的32人。(詳看下圖)