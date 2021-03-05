11宗確診4無源頭　金勳觀塘曉暉閣再錄源頭不明　另有兩變種病毒

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-05 16:18

第四波疫情橫行，維持低雙位數。本港今日（5日）錄得11宗確診，較昨日9宗略升。今日個案中，8宗為本地個案，當中4宗感染源頭不明，患者居住的佐敦金勳大廈及觀塘曉麗苑曉暉閣，早前已各有一名無源頭患者確診；少於10宗初步確診。輸入個案中亦有兩人錄得N501Y變種病毒。

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今日有少於10宗初步確診，11宗確診。今日確診個案中，有8宗本地個案，4人感染源頭不明。包括住荃灣愉景新城1座的47歲勞工處男員工（編號：11061），他在長沙灣政府合署工作，3月1日發燒、3日交樣本同日最後上班。他曾與家人去過不同食肆食飯，或自己食飯，2月27日到冠荃美食中心、金鳳大餐廳、沙田翠園、荃灣中染大廈叁茶陸飯、元氣；3月1日到愉景新城「潮食會（CHILL EATING CLUB）」、愉景新城大家樂、老地方大餐廳；3月3日到深水埗潤發飯店。

第二名為37歲外籍兼職女家務助理（編號：11065），她居於佐敦金勳大廈劏房，2月28日頭痛，3月2日到檢測中心採樣。她的工作地點為清水灣小坑口的一個村屋，最後上班日為2月23日，傳染期無上班。張竹君指，居於同一劏房單位的人需要檢疫。金勳大廈2月27日亦有一名感染源頭不明患者中招，病人是16歲男生（編號：10958）。

金勳大廈(Google Map 截圖)

第三名為住觀塘曉麗苑曉暉閣18歲男大學生（編號：11063），他2月22日頭痛及發燒、3月1日交樣本。他去年12月後已沒有面授課堂，曉暉閣早前納入強制檢測，不過他居住的單位與早前確診個案所居單位屬不同方向及座數。曉暉閣2月28日已有一名33歲女子（編號：10995）確診，同屬源頭不明個案。

最後一人是48歲在皇后大道中100號工作的男文員（編號：11064），他最近上班日為2月26日，3月1日發燒同日交樣本，潛伏期曾與同事食飯，同事需要送往檢疫，他居於西營盤居仁里居仁閣。由於衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日已交代今日源頭不明個案，因此今日不設疫情記者會。康樂及文化事務署今日表示，荃灣公共圖書館得悉一名昨日初步確診者，2月28日曾到訪，圖書館今日將暫停開放一天徹底清潔和消毒。

輸入個案方面，今日有3宗輸入個案，兩宗由菲律賓抵港個案29歲女（編號：11059）、25歲女（編號：11067），兩宗都帶有變種病毒N501Y，本港累計有53宗變種病毒輸港個案。餘下一名輸入個案，為45歲從印尼抵港女病人（編號：11066）