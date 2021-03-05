疫苗接種現死亡個案　院舍：少數人停一停諗一諗　社署下周出指引

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-05 17:00

疫苗接種計劃早前開展，十間優先接種院舍最快3月中可打接種。不過，本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注疫苗接種安全問題。有屬優先接種院舍的職員透露，暫未見事件影響長者、家人信心，亦未因此接獲查詢。 中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，的確有少數人「停一停諗一諗」。他又透露，全港院舍最遲3月22日須回覆接種意願，社署下周將向院舍發放指引。

李伯英坦言，相關事件一發生，「講真唔好話佢哋，就算普通人都有hesitation（猶豫），有少數長者、殘疾院舍人士「停一停、諗一諗」。但他認為，政府已澄清疫苗與死因沒直接關係，加上疫苗已經專家審批，社會不宜太敏感，「不應因個別例子，推翻之前所有的工作」。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，全港院舍最遲3月22日回覆接種意願，（資料圖片／鍾偉德攝）

社署將就接種計劃向院舍發信 並提供4000元資助購買雪櫃存放疫苗



他透露，社署周二向全港院舍發信，院舍最遲於3月22日回覆，交待院友接種意願，疫苗接種計劃最快3月底，擴展至10間優先院舍外。李指，文件中提到，社署將為院舍發放一次性特別津貼，金額為4000元，用以資助購買雪櫃存放疫苗。李說，業界早前已收到疫苗單張，清楚載列相關資訊，社署下周亦會發放指引。

安老服務協會主席陳志育指，未聞有優先接種院舍，決定因此退出計劃。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港安老服務協會：未聞有優先接種院舍表示要退出計劃



香港安老服務協會主席陳志育則指，事件引起大家關注，但相信對整體影響不大。他說，社區接種中心與院舍接種運作不同，強調院友須經醫護人員評估後，方可接種，亦未聞有優先接種院舍，決定因此退出計劃。

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