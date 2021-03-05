IT界賄選案　三人囚9至11月　陳俊成曾任區議員被斥應明廉潔重要

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-05 17:41

立法會資訊科技界2016年選舉被揭發賄選，的士司機從業員總會（的總）幹事李林昌，涉給一對父女各1千元，利誘他們成為該界別的選民，及投票予候選人楊全盛。李及該對父女早前裁定罪成。案件今（5日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官稱為要維護選舉公平公正，須予以嚴懲，又稱不能因為及他們計劃的效果未有達成而令案件不嚴重，又指被告之一的陳俊成為前任區議員，應更明白廉潔選舉的重要，最後判三人入獄9至11個月，其中兩人要交出已收的1,000元賄款。

三名被告：李林昌(的總幹事)、陳俊成(的士司機)，和陳曉彤(醫院行政助理，亦是陳的女兒)，他們被裁定一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，，被判囚9個月；兩名父女被告各自就在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，被判監3個月，考慮到控罪是同一事件但不同身分，准二人的部份刑罰同期執行，兩父女須入獄11個月。另須把收取的1,000元賄款交予法庭。

李稱若判囚妻或要申請綜援

辯方求情時指，被告李林昌盡責顧家，沒有不良嗜好，他每月幾乎給全部薪水予妻子作家用，若他被判監禁，妻子可能要申請綜援照顧子女。辯方呈上兩封求情信，包括一封由前任沙田區議會主席所寫，指被告感懊悔，不會重蹈覆轍。

沒有證據指被告無資格入IEEE

陳俊成和陳曉彤案發時為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，辯方表示，沒有證據指他們並無資格加入IEEE，成為資訊科技界選民，二人沒有欺騙選舉事務處。

李林昌涉向陳俊成、陳曉彤等五名家人提供各1,000元，作為投票予候選人楊全盛的誘因。辯方求情提到，一筆過的1,000元不是巨款，案件只涉及一個家庭共五人，在逾12,000名選民的界別中佔極少比例，而楊全盛最終也落選，希望裁判官判三名被告緩刑。

官指被告的職業與資訊界無關

裁判官黃雅茵判刑時稱，要維護選舉公平公正和廉潔，須予以嚴懲，判處即時監禁無可避免，並要有足夠阻嚇性，否則令市民損失信心。她指出，有關款項不只是辯方提到的1,000元，是每人各1,000元，強調不因為金額和選民比例較少，以及計劃的效果未有達成，毋須重選，而令案件不嚴重。

裁判官指，五人的職業與資訊科技界無關，不可能加入IEEE成為該界別選民，涉及申請步驟繁複，計劃周詳，較同類型案件嚴重。三人主動積極聯繫以取得利益，刑責不分上下，均是不可或缺的一環。

曾為區議員應更明白廉潔選舉的重要

她指出，陳俊成作為前任荃灣區區議員，應更明白廉潔選舉的重要，熱心參與公益活動非求情理由。他曾將責任推卸的總，指其使用他的個人資料，裁判官批評他即使有悔意亦非真誠。

案件編號：ESCC 2067/2019