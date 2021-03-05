限聚令｜確診者曾到尖沙咀百樂會百人生日派對　民政署檢控搞手

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-05 20:33

疫情爆發逾年，歌舞群組為本港最大的感染群組，涉及732人。去年11月時，有確診者曾到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」，出席百人生日派對，民政事務總署表示，由於該會址負責人於去年9月至11月期間，涉違反當時第599F章的指示，牌照處今日（5日）向法完申請發出傳票，向百樂會負責人及主辦生日會的顧客提出檢控，包括生日會搞手被控涉違限聚令，署方也會調查賓客有否觸犯限聚令及口罩令，或會向他們發出票控。

會址負責人涉違3防疫規定被控

民政表示，根據調查，該會址負責人在去年9月及11月期間，涉違反食衞局長按第599F章，就會址發出的相關規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩；容許在有關處所進行現場表演，而部分表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。

牌照科續查賓客有否違規 或會通緝

另外，一名顧客曾於去年11月16日，舉辦百人派對，涉嫌違反第599G章有關群組聚集禁令。

署方指，牌照處審視資料後，已向法院申請向處所負責人，發出兩張傳票，以及向主辦生日會的顧客，發出一張傳票，案件會安排在法院審理。而牌照處正繼續聯絡該會社的所有會員，以查證於去年11月曾經到訪上址人士，調查他們有否觸犯防疫規定。



牌照處會向違規人士發出定額罰款通知書，如未能聯絡有關人士，會考慮進一步法律行動、通緝及／或檢控有關人士。牌照處強調，會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港加強巡查。

一名確診的67歲、居於荃灣海壩新村的家庭主婦（患者編號#5518），曾於11月16日到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」出席生日派對，當日有多人聚集，及有跳社交舞活動。其後，連接有多宗與舞宗有關的個案，政府刊憲要求曾訪灣仔Starlight Dance Club、百樂會等14間舞室人士，在指定限期接受強制檢測。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼