35+初選｜獲准保釋四人與家人相聚　離開法院︰感謝守候

撰文： 陳家怡 麥凱茵 鄭秋玲 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-05 22:20

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》被控，經4天的提堂程序，總裁判官蘇惠德最終准其中15人保釋，律政司即提出反對並要求全部被告繼續還柙，控方最後只不覆核四人申請，包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆。他們在西九龍法院再提訊，及辦理保釋手續，晚上近8時陸續離開，他們均向支持者表示謝意，多謝家人及市民守候，關注同案眾被告未能保釋，透露現時十分疲倦後便離開。有不少市民在法院地下聲援鼓掌。

劉偉聰︰希望大家繼續關注

劉偉聰步出羈留室，家屬和律師鼓掌歡迎他，安慰他「辛苦曬」。劉偉聰與一名律師擁抱，並向在場人士道謝。身穿西裝的他指首要換衫，「件衫有啲『醙』。」

稍後，劉偉聰步出法院，被傳媒簇擁，他僅表示，「各位多謝你哋，好多嘢唔可以講。」關注同案仍有其他人未成功擔保，好多謝好多謝咁多位朋友，我知道你哋日以繼夜守候好辛苦，好多謝關心呢47個人。」希望大家繼續關注事件，及大家「吉人天相」。被問到感受，他指他都只是一個人（human being），感到疲倦。現場人士大叫「劉大狀加油」、「撐住」，在劉登車離開時，有人叫口號並鼓掌。

楊雪盈︰希望大家都平安

楊雪盈是第二位離開法院，楊雪盈臉露疲倦，表示「好多謝咁多朋友關心…」她呼一口氣後續說，「其實我真係好攰，好想快啲返屋企見吓屋企人、睇吓我啲貓，最後我想講嘅係，希望大家都平安，多謝。」

林景楠︰好愛、好掛住家人

林景楠步出羈留室後向家屬鞠躬，與家屬和鄺俊宇擁抱，他說「好攰」，雙手合十表示「辛苦大家」。隨後，他在太太陪同下離開法院，他表示「多謝大家關心」及辛苦家人這星期來守候，「我好掛住我屋企人、我太太同兩個囡囡，我依家好攰啦，辛苦哂大家。」被問到有什麼向女兒講，他表示，「我真係好愛家人，我好掛住佢哋，我要返屋企先，辛苦哂大家。」

呂智恆︰希望明日庭上有公正裁決

呂智恆是最後一位從羈留室步出，他步伐緩慢、先向家屬點頭示意，其家屬拍手並說「辛苦晒」，他與養母及家人緊緊相擁，並一同禱告，祈求保佑另外46人。隨後在養母牽手陪伴下步出法院。呂智恆表示，「過去呢段日子裡面辛苦曬大家，非常非常多謝大家支持，亦都希望聽日上庭嘅朋友可以有公正裁決，願眾人平安，同埋特別係通宵達旦嘅市民、嚟支持嘅市民、關心嘅市民，希望大家注意安全，多謝。」之後便指「無補充」後離開。

呂智恆養母︰要保持承傳香港美好制度

呂智恆養母留下向傳媒表示，「好多謝大家支持，亦都係多謝法官。」他指，法官批准下周一才繳交保釋金，「呢個係香港美好嘅制度，我哋係有互信架。」呂母重申「呢個就係我哋香港嘅美善同信任，希望可以保持香港嘅美善。」呂母續指，但不能「獨善其身」，哽咽關注仍有同案被告未能成功保釋，坦言心情矛盾，尤擔心年輕的被告，希望政府撤控及准保釋，「香港人，我哋要加油，我哋要保持、承傳香港美好嘅制度。」並回應指希望回家後與兒子食餐飯。

律政司下午突撤回對4人的覆核

本案的47名被告因參與或組織民主派「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪，經連續四天聆訊後，總裁判官蘇惠德昨晚（4日）批准其中15名被告保釋申請，律政司即時提出覆核，15人須繼續還押。律政司今天突然撤銷對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆和林景楠4人獲批保釋的覆核，傍晚於西九龍裁判法院提訊。

控方代表副刑事檢控專員楊美琪今（5日）表示，考慮到無損控罪和案情嚴重性下，律政司正式撤銷對該4名的覆核，4人可繼續以原有條件保釋條件。總裁判官蘇惠德表示，豁免4人今天到警署報到的要求，各人保釋金和人事擔保須在下周一下午4時前繳交。

家屬今日終可在庭上旁聽，和被告見面，林景楠曾向公眾席點頭，劉偉聰向律師揮手和揖手。

西九法院外約50名市民守候，在四人步出法院時，亮起手機燈以示支持，並叫起「沒有暴動、只有暴政」等口號。四人及其家屬未有回應保釋準則。在他們離開法院後，保安隨即清場。

夏志誠在另一場合表示，對於這47人的遭遇感「心很痛很苦」。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

四名被告的保釋條件。(詳看下圖)

11名明天須到高院面對覆核聆訊的被告及詳細的保釋條件。(詳看下圖)

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32名不獲保釋的被告。(詳看下圖)