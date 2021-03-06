新冠疫苗｜陳肇始：理解預約接種人數跌　疫苗益處仍大於風險

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-06 10:49

新冠肺炎疫苗接種計劃已開始，早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，部分已預約接種人士選擇「退針」。食物及衞生局局長陳肇始今（6日）早在港台節目表示，理解預約人數下跌是人之常情，承認政府有責任公開資訊。 陳肇始提醒，未受控或嚴重的慢性病人不適宜接種科興疫苗，亦明白市民可能難以察覺病情是否反覆，建議他們到家庭醫生或普通科門診諮詢。她又強調，科興疫苗的益處仍大於風險，「一定要聽專家委員會意見。」 意大利政府禁止阿斯利康／牛津疫苗付運到澳洲。陳肇始稱，預料阿斯利康／牛津疫苗的供港日期為第二季尾，暫時未出現問題。

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早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，衞生署和醫管局在事發兩天後才公布事件。陳肇始指，醫管局會檢討呈報機制，過程順利，明白當時醫護最重要是搶救病人，「大家都理解。」她引述新冠疫苗臨床事件評估專家委員會稱，認為科興疫苗的益處仍大於風險，「一定要聽專家委員會意見」，故接種計劃會繼續。她稱，理解預約人數下跌是人之常情，承認政府有責任公開資訊，盡量解答市民疑慮。

陳肇始︰未受控或嚴重的慢性病患不宜接種科興

她提醒，未受控或嚴重的慢性病人不適宜接種科興疫苗，明白市民可能難以察覺病情是否反覆，建議他們詢問家庭醫生。若市民沒有家庭醫生，則可到普通科門診，相信醫生可透過「醫健通」系統查看病歷及解答問題。

她又稱，疫苗接種中心會為接種者派發單張，亦有駐場醫護解答市民問題。至於能否即場評估接種者的身體狀況，她稱，由於中心醫護無法查看接種者病歷，最安全做法還是諮詢家庭醫生，強調如接種者有即時健康問題，中心醫療團隊會處理。

政府將安排外展醫護到院舍注射疫苗。陳肇始稱，開始打針的日子未定，會小心了解長者的身體情況，並為他們評估健康。對於年老長者未必清楚病歷及疫苗資訊，她希望家人會解釋清楚。

2月26日，新冠疫苗接種中心首日運作。陳肇始交代科興及BioNTech疫苗預約接種進展。（歐嘉樂攝）

意大利政府禁止25萬劑阿斯利康／牛津疫苗付運到澳洲。陳肇始稱，預料阿斯利康／牛津疫苗的供港日期為第二季尾，暫未出現問題，會密切留意及聯絡藥廠。至於科興及復星 / BioNTech疫苗會繼續陸續供港。

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