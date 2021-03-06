新冠疫苗｜孔繁毅：血壓高、氣促及胸口痛病人　需控制病情才打針

撰文： 李恩慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-06 12:13

早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（6日）早在商台節目表示，仍要等待全面解剖報告、病理學及化學報告，才可向市民詳細解釋死因。 他提醒血壓很高、血糖平均值高於10、出現氣促及胸口痛的病人，應先向家庭醫生諮詢，或需增加藥物控制病情後才接種疫苗。他又稱，若市民本身有藥物過敏史，可經家庭醫生或港大轉介至過敏門診，接受聚乙二醇等輔料敏感測試。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，委員會一致認為該病人死亡與疫苗無直接關係。初步解剖報告顯示，死者患有非常嚴重的冠心病，3條血管閉塞，導致肺水腫及呼吸衰竭死亡。但仍要等待全面解剖報告、病理學及化學報告，才可向市民詳細解釋死因。

病情嚴重及未受控的長期病患者，例如血壓很高、糖尿平均值高於10、出現氣促及胸口痛的病人，應先向家庭醫生諮詢和跟進，或者增加藥物控制病情後才接種，以免誘發嚴重情況。他呼籲病人不用心急接種，「疫苗供應好充足，先控制好病情，一啲都未遲。」

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孔繁毅表示，根據死者初步報告，與疫苗未有直接關係，但需等待更全面解剖報告再下判斷。（馬煒傑攝）

孔繁毅表示，大部份疫苗副作用是輕微和局部反應，一、兩日後會自然消退。若市民出現較嚴重情況，譬如數日無法退燒、手腳麻痺、面癱等， 應立即求醫。而由2月26日至3月4日期間，當中只有17宗屬於較為嚴重不良反應，而出現不良反應的市民，僅佔整體接種者比例上的0.02%，反應主要以頭痛及心悸為主。他又稱，若市民本身有藥物過敏史，可經家庭醫生或港大轉介至過敏門診，接受聚乙二醇等輔料敏感測試。

孔繁毅透露，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會每逢周一開會，其後會向公眾交代接種後異常事件或嚴重個案。另外，衞生署會定時向委員會更新，疫苗在海外使用的副作用及異常事件情況。他希望公眾理解，疫苗接種計劃對社會、經濟及健康很重要。