接種疫苗｜累計7.23萬人接種科興疫苗　83歲翁打針後不適送院

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-05 23:52

新冠肺炎疫情持續，本港展開疫苗接種計劃。政府今晚（5日）表示，截至晚上8時的過去24小時，增加10,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中有1宗個案在接種後不適送院，為一名83歲男長者。自2月22日以來累計約72,300人接種了科興疫苗。

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗明日（6日）開始供應，據了解，小部分醫護人員率先接種。今日再多6,000名市民在網上預約接種，累計約267,600人預約。

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累計近27萬人預約接種科興疫苗

據統計，今日截至晚上8時的過去24小時，約有10,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,900人在五間社區疫苗接種中心接種，與昨數字相若；約5,600人則在參與計劃的私家醫生和診所接種，較昨數字少300人。自2月22日以來累計約72,300人接種了第一劑科興疫苗。

另外，同時段內，約有4,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗。自2月23日以來，累計約267,600名人士預約接種科興疫苗。

83歲感暈眩及胸部不適 毋須留醫

當局公布昨日早上一名83歲男子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸部不適。他於上午9時39分被送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穏定，無須留醫。

「復必泰」新冠疫苗明日（6日）開始供應。截至今日（5日）下午8時的過去24小時，約有6,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗。自3月3日以來，累計約110,800人預約接種復必泰疫苗。

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