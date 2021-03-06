新冠疫苗｜55歲長期病患婦官涌接種科興　三天後中風入院其後不治

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-06 16:41

新冠肺炎疫苗接種計劃開始，繼早前患嚴重冠心病的63歲男子，懷疑在官涌接種中心接種科興疫苗後死亡；再有市民於該中心，接種疫苗後過身。 綜合多名消息人士指，一名55歲婦人於3月2日，曾到官涌體育館的疫苗接種中心，接種科興疫苗，昨日（5日）事主因中風入住廣華醫院，其後不治。 據悉，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，將於下周一（8日）開會討論該宗死亡個案。 衞生署其後發稿證實上述消息。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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衞生署發稿，指今日（6日）接獲醫院管理局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告。根據醫管局提供的資料，該宗個案涉及一名55歲女子，本身有長期病患。她在3月5日出現急性中風，送往明愛醫院接受治理，其後轉送廣華醫院接受進一步治理，隨後出現心臟停頓，經搶救後於今日清晨證實死亡。根據家屬提供資料，她曾於3月2日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

衞生署稱，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生表示，對於55歲女士死亡事件深表關注，並希望食衞局及衞生署能盡快發放最新訊息，「保障市民健康是我們的首要任務，而我們亦嚴格遵守疫苗接種指引，希望與市民一起共同抗疫。」

政府昨晚公布，最新新冠疫苗接種及預約數字，由上月22日起，累計約有7.23萬名市民，已接種第一劑科興疫苗。