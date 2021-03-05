陸禁台灣菠蘿｜台農委會指關鍵技術研發成功　5月將有6噸銷往澳洲

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-05 12:20

中國大陸早前暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），指是多次有截獲「檢疫性有害生物」，是「正常的生物安全防範舉措」。 台灣行政彈農委會副主委陳駿季在周三（3日）透露，台灣菠蘿輸往澳洲的關鍵技術已經研發成功，第一批銷往澳洲的台灣菠蘿將會在5月首航出貨，預計海運將運送6噸，至於空運則會先小量試水溫。

陳駿季表示，澳洲是轉移訂單的市場之一，但澳洲本身亦是農業輸出大國，防檢疫規格自有其要求，其中一個重點是要去除菠蘿的冠芽。陳駿季稱，農委會農試所近年已研發完成去冠芽的關鍵技術，不僅避免菠蘿去冠芽後容易發霉、腐敗的問題，也延長儲存期限。

澳洲對台灣菠蘿的其中一個防檢疫重點是求是去除冠芽。（中央社）

現時已有一批台灣菠蘿空運到澳洲試水溫，農委會正等待貿易商回報抵達後的果品狀態及保鮮期。（中央社）

農委會防檢局副局長鄒慧娟則介紹，澳洲關切的是在台灣菠蘿上會出現的介殼蟲是當地所沒有，故會要求去除冠芽及使用溴化甲烷燻蒸，以保護產地環境。農試所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長陳甘澍亦指出，去除冠芽後可以減少介殼蟲躲藏其中，使用溴化甲烷燻蒸也是為了除蟲。但使用溴化甲烷燻蒸會進入「果品產生效應」，影響櫥架保鮮期。同時，海運加上到岸後陸運約須20多天，都會減損上架銷售的保鮮期。

陳甘澍表示，農試所先模擬空運後的上架效期，結果確認預計抵澳轉陸運後，在通路上架保鮮期可有7天至9天，實務上是可行。農試所現正等待空運澳洲的貿易商回報抵達後的果品狀態及保鮮期，如果可行，貿易商也會彙整訂單數量，預計5月就可增加輸銷澳洲。

陳甘澍更透露，早在2015年時，在農委會舉辦的「GA3熱帶果樹國際研討會」上，澳洲的專家、與會人士就有對台灣水果品種研發、栽種水平相當讚賞，品嚐過「金鑽鳳梨」後更是驚豔，因此加速雙方的防檢疫談判，最終在去年3月公告准入。

台灣菠蘿在日本頗受歡迎。（中央社）

另外，農委會主委陳吉仲周四受訪時表示，除了倡議全民買菠蘿，為近年輸銷大陸每年約4.1萬到4.2萬公噸產量的果農解危外，農委會亦同步推動外銷轉單其他市場銷售，目前以日本最多。現時日本預購台灣菠蘿累計已達5000公噸，甚至有獲跨國經營的通路商還告知追加1200公噸，「今年持續這樣下去，鳳梨（菠蘿）可以走到日本市場，就也可以走到全世界其他國家的市場。」

（綜合報道）