香港直航進京新規指定檢測證明採樣方式　不包括深喉唾液測試

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 15:21

北京市發布關於香港入境進京人員核酸檢測採樣標準稱，2021年3月15日零時起，由香港直航入境北京的人員，所持核酸檢測證明的採樣方式必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，否則將不予登機。

2021年3月15日零時起，由香港直航入境北京的人員，所持核酸檢測證明的採樣方式必須是鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子。（中新社）

北京市政府新聞辦公室發布消息，由香港直航入境北京的人員，必須持有特區政府認可的醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子。其中，6歲以下兒童以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。

計劃自香港入境進京的旅客，應提前了解首都防疫政策規定，及時前往特區政府指定的檢測機構接受核酸檢測，自覺配合登機查驗工作，抵京後嚴格遵守首都疫情防控政策規定，共同維護來之不易的疫情防控成果。

香港市民現時大多數都是透過深喉唾液測試進行病毒檢測。深圳市政府口岸辦公室日前已公布，由3月1日起，從香港入境廣東的人所持的核酸檢測報告，只可以鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子採樣，6歲以下小童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。