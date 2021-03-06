強制檢測大廈｜增2幢　灣仔克街廣生行B座將軍澳富寧花園1座上榜

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-06 19:18

新冠肺炎疫情持續，政府疫情記者會中公布，本港今日（6日）新增8宗確診個案。4宗本地個案中，有2宗是無源頭個案。當中灣仔克街6號廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園1座。 須強檢的工作場所則有九龍灣紅鸞道祥祺中心A座5樓502至503的「OtterBox Hong Kong」。 另外，初步確診中有3人為學生，分別就讀聖保羅男女中學、聖保羅書院及聖安多尼學校，政府建議3間學校停課14天，若學生確診須全校強制檢測。

一名34歲確診男子（11071個案），在鰂魚涌太古坊林肯大廈內一間電腦公司做會計。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，一名34歲男子（11071個案），是新增確診無源頭個案， 他在鰂魚涌太古坊林肯大廈內一間電腦公司做會計，但因長期在家工作，故最後上班日為2月27日。他在3月1日不適，3月3日到門診求醫，3月4日樣本陽性。他所住的灣仔克街6號廣生行大廈B座，今日會被納入強制檢測之列。

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34歲男會計確診 灣仔克街廣生行B座被納強檢

該名34歲男子在傳染期光顧了多名食肆，包括2月27日去灣仔皇后大道東碗碗香、2月28日去過灣仔新鴻基中心KFC 、2月27日及2月28日到過灣仔合和中心薈軒。另外，他亦在2月24日去過K11 MUSEA 地下洗手間，逗留5至10分鐘，但無去商場其他地方或接觸其他人，之後再去安連大廈15樓參與物業投資講座，即使無除口罩飲食，同場50多名參加者亦要檢測，政府已發短訊通知。

將軍澳富寧花園1座退休男確診

至於另一名無源頭新增確診者，為一名75歲退休男士（11072 個案），他一個人住在將軍澳富寧花園1座，該大廈今日亦會被納入強檢名單。

退休男在3月3日出現病徵，召救護車送急症室。他在傳染期內光顧多間食肆，包括2月26日灣仔敏華冰廳、3月1日到過富寧花園的合興咖啡粉麵、3月3日到過將軍澳坑口村敘好粉麵茶餐廳及寶琳大快活，3月4日曾到富寧花園南豐餐廳小廚。

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九龍灣OtterBox 女員工確診 全公司須強檢

至於工作場所方面，一名有源頭的44歲女子（11070 個案），她在九龍灣紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502至503的「OtterBox Hong Kong Ltd」工作，最後上班日是3月3日，全公司員工須強檢。

由於此44歲女子的外傭及女兒亦屬初確診，該女兒就讀聖安多尼學校，最後上班日為3月3日，政府建議學校停課14天。

3月6日，政府公布，聖保羅男女中學一名中六男生初步確診。（資料圖片）

聖保羅男女中學中六生、聖保羅書院男學生初確診

另有兩名確診者屬關連個案，涉及一名45歲女子（11073），她是早前確診者（11061）的家人，同在長沙灣政府合署10樓勞工處工作，而她的外傭及兩兒子亦初步確診，其中一兒是聖保羅男女中學中六生，2月24日是最後面授日，但住宿舍至3月4日，政府正追蹤同層共用廁廚的師生老師，連同同房同學會被列密切接觸者。另一兒子則為聖保羅書院學生，最後上學日是3月3日，政府亦建議兩校停課14天，若二人確診，兩校師生須檢測。

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