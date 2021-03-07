接種疫苗出現嚴重異常事件　張建宗：明白感擔心　會做好監察工作

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-07 10:33

政務司司長張建宗指，就上周二(2日)衞生署接獲醫管局呈報一宗，懷疑接種新冠疫苗後出現嚴重異常事件報告，經新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行評估後，認為沒有直接的因果關係；至昨日﹙6日﹚呈報的另一宗懷疑與接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，專家委員會亦將於明天﹙3月8日﹚開會進行評估。 他指，明白部分人可能因上述事件而感到擔心，但始終要以科學為本看疫苗安全，相信專家的意見；政府會本著公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，做好疫苗接種和監察工作，回應社會關注，以保障公眾健康，讓市民安心。

張建宗(左)指，明白部分人可能因接種疫苗異常事件感到擔心，但始終要以科學為本看疫苗安全，政府會本著公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，做好疫苗接種和監察工作，(資料圖片)

張建宗指，政府推出的新冠疫苗接種計劃迅速、安全和有序地展開，自2月22日以來，截至3月6日晚上累計約83,400人接種了第一劑科興(Sinovac)疫苗；昨日(6日)亦有約有300人接種了第一劑復必泰﹙BioNTech﹚疫苗，政府已預先採購三款不同技術平台共2 250萬劑的疫苗，數量足夠讓全港市民稍後分階段接種。政府會因應疫苗供應及運作情況，完善各項安排。

有關昨日呈報的另一宗懷疑與接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，專家委員會亦將於明天﹙3月8日﹚開會進行評估。

呼籲收到「安心出行」感染風險通知的市民盡快接受檢測

張建宗又談及K11 Musea群組的確診個案不斷增加，配合衞生防護中心防疫抗疫需要，政府即時擴大「安心出行」的通知網，發放K11 Musea相關場地資料讓「安心出行」程式用戶下載，由2月19日至26日曾到訪K11 Musea近200個相關場地及有掃描「安心出行」二維碼的市民會收到感染風險通知。

而所有接獲「安心出行」感染風險通知，包括與K11 Musea及其他個案相關的人士可透過網上預約，到社區檢測中心展示手機中的通知，以接受免費檢測一次。他呼籲收到通知的市民要盡快接受檢測。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

+ 12 + 12 + 12

此外，他亦表示食環署已加強巡查，在2月18日至3月2日期間，巡查餐飲處所超過13,900次，及向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）(《規例》)規定的餐飲業務負責人作出13宗檢控，有關負責人或因未有佩戴口罩、遵照餐桌之間的距離或隔板或每一餐桌可容納的人數上限，而須在下午6時正至翌日上午4時59分停止提供堂食服務及在開放營業期間同坐一桌的人數不得多於兩人，為期3天或7天不等，以減低有關處所內的傳播風險。

有公眾娛樂場所負責人未有展示「安心出行」二維碼等需停業

同期，食環署亦向一名涉嫌違反《規例》規定的公眾娛樂場所負責人作出檢控，有關負責人亦因沒有展示載有「安心出行」場所二維碼的海報及為進入處所的人士量度體溫，而須關閉處所14天，以減低有關處所內的傳播風險。執法人員其後因發現該處所並未關閉，而再次向相關公眾娛樂場所負責人作出4宗檢控。