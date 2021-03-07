科興疫苗｜55歲女接種後中風不治　腦科醫生：較罕見但難判斷關係

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-07 00:29

本港周六（3月6日）出現第二宗接種疫苗後死亡的個案， 一名55歲、患長期病的女子接種內地科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。 腦神經科專科醫生張德輝直言，個案年紀較輕，一中風已立刻入院，而且屬於缺血性中風，一般而言情況都不會太危急，但這個案卻在9小時後去世，是較為罕見。他又稱，若疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，但未能知疫苗是否會在打針後3天仍對血壓造成影響，坦言較難判斷中風與疫苗之間的關係。

市民接種科興疫苗。相中人並非涉事人士。（資料圖片／楊凱力攝）

缺血性中風較少引發死亡

張德輝表示，一般中風死亡個案的年齡中位數是65至70歲，55歲都因中風而離世並不常見。他亦指出，中風分為缺血性中風和出血性中風，一般出血性中風（俗稱：爆血管）才較為危急，而缺血性中風較少引發死亡，更少見病人在短時間內離世。

他解釋，若缺血位置在腦幹，令腦幹受損，就可能造成較大影響，但在中風後三四天內的死亡率是五六成；而若缺血位置是大範圍的大腦，或一大片的小腦，就可能會令到病人在一兩天內去世。

「可能會出血，或者因為水腫而壓到腦幹，但呢啲都唔係即刻（死），要啲時間先會咁。」他並稱，若中風後使用血栓溶解治療，亦有機會無助病情，反令到病人腦出血，「就可能24小時內有危險」。他補充，倘中風後影響到呼吸及循環系統，都可能會在數小時內引發死亡風險。

張德輝稱，若疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，但未能知疫苗是否會在打針後3天仍對血壓造成影響，坦言較難判斷中風與疫苗之間的關係。（資料圖片 / 江智騫攝）

若血壓持續波動會導致中風

張德輝認為，若新冠疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，「如果一個人本身血管都好窄，例如窄咗70%，佢平時無咩大問題，但如果血壓突然由高位跌咗三四成，血供應唔夠，唔夠血壓去撐起條血管，就可能嗰一刻變成100%塞，就會中風。」

接種疫苗會令人在三天後血壓仍波動？張德輝坦言未能判斷。

未有文獻指新冠病毒患者較易中風

他認為若新冠肺炎容易引發中風，新冠疫苗也可能觸發中風，「因為疫苗都係用嗰啲病毒抗原或核酸」，但現時的文獻均不見新冠肺炎患者較易中風。他稱，解剖時應先找出死因，再研究造成死者中風之原因，至於疫苗會否加速中風者的死亡，他直言難以判斷。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

+ 4 + 4 + 4

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼