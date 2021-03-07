比較多款新冠疫苗保險　身故最高賠20萬　學者：條款苛刻噱頭居多

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-07 11:00

接連有兩名市民接種疫苗不久後因不同原因身故，死因仍有待解剖後了解是否跟接種疫苗的副作用。港府設立的疫苗保障基金需證明有關人士的身故或嚴重不良反應要確定與接種有關等才可獲賠償，若市民想得進一步保障，購買保險產品可得到高額賠償？ 《香港01》記者比較5間保險公司，港府所購買的新冠疫苗均能受保障，但要求要獲得門診醫生證明因疫苗而產生世衛規定下的疫苗不良反應才能受到保障，保障均包括住院現金保障及恩恤身故保障，其中有保險公司設計的方案，只適用於現有客戶，或需連同其他人壽及醫療保險一同購買，部份計劃的保障日期亦止6月30日，限期較短，亦有保險公司只接受18歲至65歲人士申請，要得到保險賠償，要受多方限制下。

資料來源：各保險公司網頁

多間公司認可美國FDA及港澳政府疫苗

新冠肺炎疫情影響超過一年，本港的疫苗供應於上月中開始，至今市民可分別接種兩種不同疫苗，但近日接連有市民於接種疫苗後出現不良反應及疑有接種疫苗不久後因不同原因身故事件，令外界對注射疫苗有多一份所擔心。

《香港01》比較本港五間保險公司，包括友邦、安盛、富通、宏利及英國保誠，可供購買有關新冠肺炎疫苗注射後保障的險險公司計劃，其中友邦、安盛、富通及宏利的定義較廣闊，涵蓋由美國食品藥物管理局或港澳衛生部門批准的疫苗；而英國保誠只限於香港政府提供或認可的新冠肺炎疫苗。

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需證明不良反應由疫苗引起

對於其注射疫苗後引致不良反應的賠款定義上，5所公司提供的保險產品均針對因接種疫苗後14天内所引起由世衛所描述的不良反應、副作用可受保，並要得到注射疫苗證明、門診醫生的書面證明疫苗引起的不良反應才獲批賠償。

目前本港有兩人注射疫苗後死亡，當局均指二人是長期病患，初步相信與疫苗無關。比較保險公司條款，若申索人注射後出現不良反應，其成因是已存在疾病還是接種疫苗，可能會有爭議。

▼袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼

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袁國勇自行打針並拍片身體力行呼籲 列五理由選復必泰：保護強啲

身故賠償部份公司列30日內不良反應 部份僅為14日

而保障金額方面亦為大同小異，住院賠償金額大致可劃作不良反應後14天為範圍之內，其中英國保誠提供的以最高達每日1000元，限期為10日，受保人為醫療人員，可獲雙倍每日資助額及家庭資助；宏利、富通及友邦為每日800元，安盛則為每日700元。

其中四間公司條文指，身故恩恤金方面則為接種疫苗後30日後因不良反應等身故獲10萬元至20萬元賠償，安盛則為接種後14日內致身故方獲10萬元賠償。

其中有保險公司的計劃中，包括不同的保障在內，友邦及富通的宣傳品上提到計劃不單包括新冠肺炎疫苗，更涵蓋乙型肝炎疫苗和季節性流感疫苗、而英國保誠的疫苗計劃可保障注射後，仍於本港範為被衛生防護中心確立為確診個案，可獲1萬元賠償，。

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安盛不保65歲以上 與港府建議年齡有差異

然而，各個保障計劃均有一定申請限制，友邦、富通及宏利的申請資格僅給合資格客戶，友邦保險要求客戶同時購買一份個人人壽及醫療保險，或為新加入的團體客戶；宏利要求為現有個人保單的受保人或保單持有人或由宏利簽發的團體醫療住院保單的受保成員；另外，富通合資格客戶是指所有富通個人人壽及團體人壽保險的現有及全新客戶等。

安盛則要需受保年齡為18歲至65歲，港府建議60歲以上人士接種疫苗，似乎條件上有些差異。

部份公司僅保障至今年6月30日

各個計劃受保障時間亦有有分別，友邦及富通的受保障時間截至2021年12月31日、安盛則為由登記成功起計算為期一年；宏利、英國保誠則至截至本年6月30日，若非在限期內購買有關產品要留意保障時間。

中大商學院高級講師李兆波了解各間保險公司有關接種新冠肺炎疫苗的副作用保險後表示，大部份的合約條款，對於有心購買有關產品人士來說，頗為苛刻，相信絕大部份只為「噱頭」。（資料圖片）

中大商學院高級講師李兆波了解各間保險公司有關接種新冠肺炎疫苗的副作用保險後表示，大部份的合約條款，對於有心購買有關產品人士來說，頗為苛刻，相信絕大部份只為「噱頭」，有關保險產品亦並非獨立可以承保，「由於好多間保險公司都係要跟埋其他保險產品去買，明顯只係其中一個合約條文，當為現時比較熱門嘅噱頭，加上見到保額最多只係賠償到20萬，數額咁低根本幫唔到啲乜，好話唔好聽，只係為有需要嘅人做後事。」

他説，條件當中最困難去跟從的，相信是要證明有關疫苗對受保人來說是直接帶來影響，而並非因為其他身體因素，加上證明相關問題，需要醫生簽紙作證，花時又複雜，受保人大多數會使用醫療保險去獲得相關需要，「其實好多時如果受保人本身有病，例如有高血壓、糖尿病等，好難界定佢嘅副作用係有乜嘢而引起，好難用疫苗影響得到賠償。」他又提到，不少保險公司參考過其他國家的數據，認為疫苗產生影響而申請賠償的機會率比較低，在現時這個關鍵時間提出相關產品，既可以當作宣傳，賠償的可能性風險低，坦言「計過度過」對保險公司有一定好處。

他認為，若然有市民注射疫苗之後產生明顯副作用，以港府早前推出的自願醫保計劃得到賠償，或獲發因注射疫苗受影響的新冠肺炎保障基金，機會率更加高，因為一般市民不用花費購買有關產品，「佢一定係要加埋其他產品去買，有一啲條文佢未必會喺網上報價單上面寫，一定要睇清楚佢度身訂造俾客人嗰份單細節，絕對唔會咁簡單為疫苗而設。」

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