新冠肺炎｜鍾南山團隊研發國產mRNA疫苗　料保存條件優於海外產品

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-06 19:32

新冠疫苗相關工作進展備受關注，據《科技日報》周六（6日）報道，中國工程院院士陳薇及鍾南山二人的團隊均已分別部署新型疫苗的研發工作。其中，國家納米中心團隊正在和陳薇的團隊合作進行疫苗新型納米載體的研發，鍾南山團隊的新冠mRNA疫苗研發則被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

全國政協委員、中國科學院院士、國家納米中心主任趙宇亮周三（3日）透露，研發疫苗新型納米載體的相關合作已於去年開始，目前正在有序推進。他指出，將納米技術用於藥物輸運載體，已有十多年的研究積累，又舉例稱納米載體猶如一輛有導航的汽車，把藥物運到指定地點，這既提高藥物的效率，也可減少副作用。

國家納米中心團隊正在和陳薇的團隊合作進行疫苗新型納米載體的研發。（新京報）

趙續指，病毒載體和納米載體有共通之處，例如兩者在大小上都是在100個納米左右，而在涉及疫苗設計等方面，陳薇的團隊具有無可比擬的豐富經驗。同時他提到，此前學科交叉之間存在盲區，如何打破這邊界或者壁壘，形成充分的交叉、融合，應是發揮中國科技創新引領作用中一個重要的課題，而把新的技術引入到疫苗研發領域正逐步引起重視，在「後疫情時代」，他希望能有更多機制體制方面的探索。

另一方面，在鍾南山的組織下，中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員、廣州銳博生物創始人張必良，早前進行了新冠mRNA疫苗開發生產的項目匯報。其團隊開發的mRNA疫苗在攝氏2至8度下可保存半年，相反國際上現有的mRNA疫苗，需要在攝氏零下20度甚至零下70度的條件下保存。憑藉這一優勢，由張必良擔任課題負責人的新型冠狀病毒mRNA疫苗開發生產，成為鍾南山領銜的攻關項目的子課題，被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。

鍾南山團隊的新冠mRNA疫苗研發被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。（新華社）

據張必良介紹，如果把mRNA疫苗比喻成一個雞蛋，遞送mRNA疫苗的「蛋殼」實際上就是一種脂質化合物，而其團隊在前期藥物載體研發經驗的基礎上，研發出了自己的脂質納米顆粒，使新冠mRNA疫苗保存溫度能夠大幅提升。

張同時提到，他們擁有國內最大的mRNA原料生產車間，而現有廠房的最大年產量，足以滿足約1億人的疫苗用量。至於最新研發進展，他表示動物攻毒試驗等臨床前的研究階段已經完成，「正積極穩步向前推進」。

（科技日報）