病毒檢測｜總結一年「十甩轆」　慎防一子錯抗疫功虧一簣

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

疫情一年，政府經常強調要透過病毒檢測「早發現」患者，但檢測工作卻不停出現「甩漏」，有檢測商遺失市民資料，實驗室懷疑受污染出現「假陽性」等，而近期更甚，因需恢復經濟活動而導致檢測量大增，承辦商應付不來而山現滯後，有患者交了樣本瓶數日才確診，令播毒風險增加。本文總結檢測方面「十甩轆」，當局必須防範，勿讓一個小過失而令抗疫功虧一簣。

一. 檢測量落後需求

港大微生物學系講座教授袁國勇去年已不斷提醒政府要加大檢測量，但服務量一直不足以應付實際需要，第三疫情多名檢測人士提交樣本後，輪候多日都未有結果，政府後來解釋因為服務量龐大，因此無向陰性者發出短訊通知。雖然當局之後更改做法，到社區檢測中心選擇自費檢測人士，24小時內會收到結果，不過政府近日要求多個行業員工檢測，導致服務量又出現「樽頸」，多日都未能出結果；樣本瓶方面更差，香港01記者近日實測，到醫管局診所提交，等了四日半才收到結果，有人甚至一星期才有。

二. 數人假陽性

除了檢測量不達標，檢測商的表現亦屢受批評。金域檢驗(香港)有限公司為政府認可檢測商，早在去年11月11日及12日，有4名的士司機及1名復康巴士司機樣本對新冠病毒初步呈陽性，但5人到公立醫院再取樣後，發現只有一名的士司機中招，其他4人根本無染疫，體內都無病毒抗體。政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌當時估計，樣本在化驗室中受污染。

三. 調亂3000名檢測市民聯絡資料

到11月中旬，作為醫院管理局承辦商的金域，掉亂近3000名檢測市民的聯絡資料，誤傳包含他人身份證號碼首4個位的陰性結果短訊；又向6名陽性病人發出陰性結果，幸無延長患者在社區逗留的時間繼續傳播出去，醫管局當時亦就事件致歉，但同時跟金域續約。

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四. 走甩確診者

12月6日，衞生署表示一名高危群組市民到梁顯利油麻地社區中心檢測後呈陽性，但發現他無把個人資料上載到政府的電腦系統，以致未能聯絡到他，事件揭發懷疑有檢測中心職員未按程序上載市民個人資料。該中心由金域承辦。

五. 無登記檢測者資料

同月中旬，需要檢測的531名的士司機，因觀塘碼頭總站檢測中心職員未在政府網頁登記司機資料，令他們未能收到結果。該檢測中心亦由金域承辦。

六. 化驗室環境受污染

3月8日，醫院管理局發稿稱，外判承辦商的化驗室環境受污染，需時清潔消毒，由3月3日及4日有2萬個樣本仍未處理，需要緊急轉由其他承辦商協助化驗。據悉受到污染的化驗室亦是金域所擁有。

有業界人士估計，化驗室污染事件或在「擴增」後的步驟發生。該業界人士指，化驗室需將病毒的核酸不斷複製，才容易偵測到，這步驟就是「擴增」，然後就會探測有無擴增的產物，若在偵測的過程中有產物飄到空氣中，就可能造成氣霧污染，「即使係好少量，都會污染到。」該人士直言，未知泄漏事件為何發生，但有可能化驗室在發現檢測結果不穩定後，再揭發事件。該人士認為，檢測商或需清潔整間化驗室，確保不會有漏出的基因段。

七. 延遲通知6000名市民檢測結果

3月9日晚食物及衞生局亦公布，約6,000名於3月3日到梁顯利油麻地社區檢測中心接受檢測的市民，一直收不到陰性的檢測結果，調查後發現承辦商金域上載檢測結果期間遇上技術問題，兩天後才處理到有關情況。

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八. 16人假陽性、員工疑故意破壞樣本

另一檢測商華大基因今年2月中亦爆出「假陽性」事件，16個樣本初步呈陽性，但衞生署及醫管局覆檢後全部都呈陰性。食衞局更對華大發出警告信，揚言情況不獲改善會考慮終止相關合約。警方之後拘捕華大一名24歲化驗室男員工，發現他3次故意搖晃病毒化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，涉破壞深喉唾液樣本，影響檢測結果。

九. 搞錯檢測者的樣本瓶編號

3月7日，醫管局公布外判承辦商在處理樣本瓶編號方面出現偏差，令103名市民接收到載有錯誤樣本瓶編號的電話短訊，有關市民因此未能登入政府的電子檢測紀錄系統下載檢測紀錄。據了解該承辦商是華大基因。

十. 檢測滯後，市民等一周無結果

2月底，另一間檢測公司Prenetics出現失誤，未能在48小時內完成化驗醫管局門診接收的樣本，有市民等候逾一周仍未有結果，另亦有確診者等候多天亦無檢測結果，再自行求醫才確診，但病情已惡化至危殆。

儘管檢測承辦商發生多宗事故，尤其以金域檢驗佔最多，但政府一直未有對這些化驗室有實則懲處。3月9日晚食衞局在回應金域最新一次事故時，也只稱「如同類情況再出現，食衞局會按合約作進一步的跟進行動」，目前僅是責成承辦商仔細調查，並提交報告和作出改善；以及曾短暫暫停委派該服務承辦商負責新增的流動採樣站。