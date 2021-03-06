新冠疫苗｜醫護率先打BioNTech復必泰　稱不少同事先觀望

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-06 19:13

新冠肺炎疫苗接種計劃於上月底展開，由復星醫藥／BioNTech研發的復必泰疫苗今日（6日）開始供應，安排小部份醫護人員率先接種。有部份醫護接種後指，接程過程順利，感覺如同打流感針。近日接連有兩宗接種科興疫苗後死亡的個案，有醫護指無阻打針意欲，暫未見疫苗與死因有直接關係，不過，身邊不多同事打針，遺有人採取觀望態度。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

位於中山紀念公園體育館疫苗中心今日試行營運，安排部份醫護人員率先接種。

瑪麗醫院任職放射治療師的55歲徐先生表示，雖然平日較少接觸高危病人，但希望接種新冠疫苗以加強保護力。他指，按目前數據，復必泰疫苗保護力達九成，較科興五至六成高，故選擇接種復必泰，又指以往打流感針無出現負作用，相信身體適合打針。

死亡個案無阻打針意欲 「可能咁啱咁不幸」

近日接連有兩宗接種科興疫苗後死亡的個案，他表示，並無影響打針意欲，觀乎世界各地個案，暫未見疫苗與死因有直接關係，「可能咁啱，咁不幸，打完疫苗心臟病死。」至於會否鼓勵醫護打復必泰，他指，認為各人衡量自身需要，「唔夠膽建議。」

60歲護士：身邊不多同事打針 不揣測原因

年逾60歲的手術室護士鍾先生表示，兩種疫苗接種後均有機會出現負作用，但「千萬分之一機會要發生就發生」，考慮復必泰保護力較高，故選擇接種。

他指，自己身體血壓、血脂偏高，諮詢家庭醫生、醫生同事意見，認為身體狀況適合打針。他指，打針過程順利，形容「打流感疫苗仲痛。」至於今日再有接種疫苗後死亡個案，他指，暫未知真正死因，須要由專家檢視，又認為，所有藥物均會有負作用，難以避免，「頭痛藥都有side effect（副作用）啦，所以講得粗俗啲，食飯都會食死人，唔通唔食飯咩？」

不過，他指，身邊不多同事打針，「唔知（原因），我都唔揣測，每個人意願都唔同。」

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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有醫護採取觀望態度 視乎第一批接種後情況

26歲藥劑師黃先生表示，接種疫苗感覺與打流感針差不多，事前衡量風險，認為身體適合接種。不過，他指，身邊較多同事對打針採取觀望態度，視乎第一批接種後情況再決定。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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