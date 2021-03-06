袁國勇自行打針並拍片身體力行呼籲　列五理由選復必泰：保護強啲

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-06 18:21

新冠肺炎疫苗接種計劃如火如荼，港大微生物學系講座教授袁國勇今（6日）午赴中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，自行接種復星／BioNTech疫苗。 袁國勇稱，復星／BioNTech疫苗的第一期測試已開始逾一年，足以判斷疫苗安全。他自言無長期病患及血管閉塞，加上醫生身份要見病人，平日需在實驗室研究病毒，間中更要到疫區、疫廈調查，「係應該考慮用一隻猛一啲，副作用多啲，但係保護力強啲（的疫苗），所以揀咗BioNTech。」他又解釋，因已年過60歲，無法參與港大噴鼻式疫苗的第一期測試。

3月6日，袁國勇接種復必泰疫苗，他稱，由於見預約接種數字降低，希望起示範作用，鼓勵接種疫苗。（廖雁雄攝）

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

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袁國勇早前曾公開表示，希望接種港大研發的噴鼻式減活疫苗，卻在今日接種復星／BioNTech疫苗。他回應稱，會觀察一年才接種疫苗，而復星／BioNTech疫苗的第一期臨床測試於去年2月開始，至今已超過一年，足以判斷疫苗安全。

他又稱，本港沒有廠房製造噴鼻式疫苗，需靠內地生產，暫未成功出口，相信在兩至三周後會來港。他年屆64歲，而年過60歲的長者都不可參與第一期測試，「係有規有矩，我根本無資格，應該要跟法例進行。」 他強調「無人同我施壓」，只是就算噴鼻式疫苗到港，他也無法參與測試。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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為何選擇復星／BioNTech疫苗？袁國勇說，兩款疫苗的均非常安全，科興疫苗副作用較少，發燒率低於4%；復星／BioNTech疫苗「係猛好多」，發燒率達一至兩成，同時中和抗體和免疫力較高。他自言無長期病患及血管閉塞，加上醫生身份要見病人，平日需在實驗室研究病毒，間中更要到疫區、疫廈、食肆及商場等調查，「我係應該考慮用一隻猛一啲，副作用多啲，但係保護力強啲（的疫苗），所以揀咗BioNTech。」

3月6日，袁國勇接種復必泰疫苗，他稱，由於見預約接種數字降低，希望起示範作用，鼓勵接種疫苗。（廖雁雄攝）

袁國勇坦言，擔心死亡事件令本港的接種率下降，所以親自作示範榜樣接種，並已將過程拍片。他剛才替自己打針，更用上最痛的皮裡注射方法，「我都頂得順，都唔係話太痛」，而肌肉注射的痛應更少，呼籲市民不要因怕痛而不打針。

市民接種疫苗後，即使感染病毒，病徵也很輕微，甚至無病徵，釋出的病毒量亦低很多。袁國勇指，打針後仍需戴口罩，直至28日無新增確診個案。 他認為，噴鼻疫苗對將來仍很重要。研究團隊早前進行供毒實驗，發現在倉鼠的肌肉注射疫苗後，其鼻腔仍有病毒；而巴西及南非的變種病毒，亦會令現有疫苗效用減低，相信噴鼻減活疫苗對於保護鼻黏膜有作用。