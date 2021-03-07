少於10宗初步確診　星光行潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫

撰文： 袁澍 葉穎如 最後更新日期： 2021-03-07 19:35

新冠肺炎疫情反復，本港今（7日）新增個案16宗，5宗無源頭。衞生防護中心亦交代，暫錄得7、8宗初步確診個案，當中5宗未無源頭個案，包括在尖沙咀「星光行」東翼的潮庭擔任樓面的48歲男子，以及65歲西九文化區M+博物館地盤工作人員。前者通過社區檢測發現，後者則有幾位一起工作的同事需要送往檢疫。

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市民到潮庭對面誠品 稱不擔心：總有患者喺左近

48歲男子在星光行東翼潮庭做樓面，定期接受病毒檢測。他在2月25日的檢測結果呈陰性，但3月4日感到不適，3月5日去社區檢測中心，結果呈初步陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該男子居於深水埗福榮街15號。

星光行潮庭今日沒有營業，門口貼有告示，指有員工確診新冠病毒，將即時停業至另行通知，並已進行徹底清潔及消毒，及安排所有員工進行病毒檢測。現場所見，「潮庭」對面的誠品生活仍然正常營業，不時有顧客出入。今日偶然到誠品生活購物的市民朱小姐表示，沒有留意對面商店有人確診，知悉後也不感到擔心，稱「總有一個喺左近㗎啦」。

另外，一位65歲的地盤工人初步確診，他是西九文化區M+博物館地盤的工作人員，有幾位同事因一同工作要檢疫。據了解，他居於沙田田心街隆亨邨賞心樓。

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初步確診無源頭個案中，還有41歲的家庭婦女，她住在尖沙咀華園大廈的賓館，賓館內分租人士要一起送檢疫，當中包括1名同住的家人。早前她曾因為不舒服前往檢測中心，原先有計劃離開香港。另外還有東湧映灣園15、16座的36歲女保安員染疫，她在3月6日最後一日返工，因為不適去急症室最後發現染病，家住在元朗「祥降圍」村屋。

另外35歲工程聯絡人士，他未曾去過工地，只在順天邨天池樓辦工室辦公室返工。3月6日最後一日返工，2月28日時開始不舒服，3月2日領取口水樽測試。他住在嶺綠悠軒6座，暫無其他高危因素

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