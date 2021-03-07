科興疫苗｜2人送院1人對蝦敏感打針後出風癩　醫生：不應打第二針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-07 18:18

本港新冠疫苗接種計劃開展接近兩周，今日（7日）再有兩名接種者在官涌體育館注射科興疫苗後不適送院，情況穩定。他們都無長期病患，但一人對蝦有敏感，接種後30分鐘觀察期內都無不適，離開一小時後折返頸部已有明顯風癩。有醫生表示，出疹屬明顯由疫苗引致的過敏反應，認為有關人士應避免接種第二劑疫苗。

66歲女子感胸口不適、作嘔作悶

由尚至醫療營運的官涌體育館，今日再有兩名接種人士打針後不適，要送院治理，兩人送院時情況穩定。接種中心醫務總監郭寶賢稱，一人為45歲女士，她早上到接種中心打針，她對蝦有敏感、無長期病患，在中心休息30分鐘並離開，但離開一小時後折返中心，當時其頸部出紅疹、風癩，情況明顯，獲安排送院情況穩定。

感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，該女士對蝦有敏感，有食物敏感史，可能對非自身物質有較敏感的體質，因此對外來物都較易有反應。他認為個案跟疫苗有直接關係，但相信紅疹會在一兩日內消退，主要都是痕癢，絕大部分人士都無危險，倘嚴重者亦會獲抗敏感藥、腎上腺素治理，相反醫學界最擔心是接種者出現氣管腫脤導致呼吸困難、血壓下降引致休克的嚴重反應。

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林緯遜補充，雖然紅疹情況輕微，但亦不建議該女士接種第二劑疫苗，因為第二劑疫苗對身體免疫系統的反應會更強，而她打第一針時已出現明顯過敏反應，不適宜再接種第二劑疫苗。至於該女士的過敏反應在打針後30分鐘才出現，林緯遜稱大部分副作用及過敏反應都會在打針後30分鐘內浮現，認為今次接種已算非常謹慎。

至於另一需要送院治療的患者，為無長期病患的66歲女子，她中午到接種中心打針，接種後數分鐘，感到胸口不適、作嘔作悶，獲送院治理。林緯遜指徵狀出現的時間跟打針非常接近，可能跟疫苗有直接關係，不過要區分出病人是對打針恐懼造成的心理影響、針口痛導致的實際痛楚，還是疫苗中的成分導致，她打第一針時已有副作用，當局可安排她到醫院、診所接種第二針，有更高的醫療規格及設備協助。

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