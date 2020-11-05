工展會12月12日開鑼　取消熟食區、禁現場試食　再度減租吸參展商

新冠肺炎疫情持續，在確診宗數維持低水平下，本港部份展覽陸續「重生」。中華廠商聯合會每年一度舉辦的工展會，鐵定於下月12日至2021年1月4日舉行。發言人表示，展期將如期為24日，亦較去年的22日長，但因應疫情會取消熟食區，並禁止即場試食，場內所有人都要戴口罩。 早前已有部份參展商因擔心疫情而退出，廠商會定將攤位再度推出及招租，減幅為最多32%予參展費以增吸引力。

中華廠商聯合會的每年一度舉辦的工展會，將於下月12日至2021年1月4日推出。（資料圖片/羅君豪攝）

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位於銅鑼灣維多利亞公園的工展會將於今年12月12日如期開幕。發言人表示，疫情緩和下，經過多個部門及不同持份者商討後，決定如期舉行。發言人表示，今年的工展會將不設熟食區及禁止即場試食，場內人士必須戴上口罩，場內攤位與攤位之間的通道會加闊，減低人與人之間的距離。

此外，有指今年7月爆發第三波疫情，政府中止廠商會租用維園舉辦工展會的申請，籌辦工作一度陷於停頓，由於疫情趨緩和，廠商會馬上重啟籌備工作，因應部份商戶於早前退租及取消熟食檔攤，部份攤位仍在招租，並指會減租，以往一個3米x3米的標準攤位，租金為77800元，廠商會將提供最多32%的參展費折扣優惠。

另外，廠商會表示，將密切留意疫情最新發展，並與有關當局保持緊密聯繫，一旦出現相關的確診個案或香港整體疫情有所變化，大會將按政府部門的要求及指引，即時採取緊急應變措施。

因疫情下減低感染風險，今年度的工展會將會取消熟食區。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外，疫情下市民減少外出，中華廠商會將首次推出網上工展會平台，與實體工展會同步於12月12日推出，舉行時間則多實體店多一星期至1月11日，開店費用3000元。