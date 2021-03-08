復課│教聯調查指七成校長支持教師優先接種　四成半教師願接種

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-08 16:11

新冠疫苗陸續抵港，政府現安排市民分批接種疫苗。為了解教師對接種疫苗意見，教聯會透過網上及傳真問卷形式訪問1532名在職及退休教師。調查結果顯示，有近四成半受訪教師願意接種疫苗，有七成受訪校長／副校長支持將教師納入優先接種群組，以保障師生健康，讓學校盡快全面恢復面授課程。

教聯會主席黃錦良指出，政府對疫苗宣傳及發放資訊不足，不足以讓教師全面判斷接種與否。（黃穎津攝）

學校管理層冀全面復課支持優先接種 超五成教師選擇接種科興

為了解教師對接種疫苗意見，香港教育工作者聯會於2月25日至3月4日透過網上及傳真問卷形式訪問1532名在職及退休教師。

調查發現，為讓學校盡快全面恢復面授課程，有七成（71%）受訪校長／副校長支持將教師納入優先接種群組，為復課創造有利條件，保障校園安全。也有近四成半（43%）受訪教師同意將教師納入優先接種群組，有近四成（39%）人不同意，另有18%對此表示沒有意見。

此外，調查結果亦顯示近四成半（43%）受訪教師表示願意接種疫苗，三成人（30%）表示不願接種，約四分之一（27%）表示未決定是否接種。而願意接種疫苗的651名受訪者中，經考慮副作用、有效性、個人身體狀況等因素八後，超過五成（56%）人選擇接種科興疫苗。

教聯會調查結果顯示，有近四成半受訪教師願意接種疫苗，有七成受訪校長／副校長支持將教師納入優先接種群組。（黃穎津攝）

教聯會指政府發放疫苗資訊不足

教聯會主席黃錦良指出，調查結果反映不少教師都願意接種新冠疫苗，同時亦有一部分教師正採取觀望態度，這很可能是因政府對疫苗宣傳及發放資訊不足，不足以讓教師全面判斷接種與否。

有見及此，教聯會就此提出數項建議。第一，政府應提供更多疫苗資訊，包括接種人數、接種者年齡層及出現的不良反應等，提升透明度，並加強宣傳教育，釋除市民疑慮。第二，政府可考慮將教師列入優先接種疫苗群組，為全面恢復面授課創造有利條件。第三，安排醫護人員到校為教職員進行疫苗接種，教職員可因應個人身體狀況自願接種。第四，政府可採購更多具效用而副作用較少的疫苗，增加市民接種疫苗選項。

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