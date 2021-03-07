新冠疫苗｜3人接種科興感暈眩送院　網上預約接種復必泰疫苗大增

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-07 23:37

政府今晚（7日）公布，截至今日零時零分，過去24小時共有三宗市民接種科興疫苗後送院個案。她們在接種後均感到暈眩，分別出現血壓高、皮疹及發抖情況，經治療後無須留院。

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政府表示，昨日一名53歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現血壓高，於下午7時13分被送往律敦治醫院。

第二名市民涉及一名46歲女子，她到將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現皮疹，於下午7時20分被送往將軍澳醫院。

第三名市民是一名87歲女子，她到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及發抖，於下午11時22分被送往瑪嘉烈醫院。三人均情況穩定，經治療後，毋須留院。

目前累計約9.3萬名人士接種了第一劑疫苗。（張浩維攝）

近10萬人已接種第一劑疫苗

此外，政府公布截至今日下午8時，過去24小時，約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,000人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率是82.3%。

目前累計約9.3萬名人士接種了第一劑疫苗，其中約9.18萬名接種了科興疫苗，約1,200名接種了復必泰疫苗。

網上預約接種復必泰疫苗人數增

至於預約情況，公務員事務局表示，截至今日下午8時，過去24小時約3,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，較昨日約4,100人，減少近三成；另有約5,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，較昨日約4,600人，增加約15%。

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