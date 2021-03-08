新冠疫苗｜教師、飲食業、建築業等7類人周二起可預約接種

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-08 15:59

【疫苗接種/復必泰/科興疫苗】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾一周，五類優先組別人士可預約接種科興或復星／BioNTech疫苗。公務員事務局局長聶德權今（8日）午召開記者會表示，現時本港共有134.3萬劑復星醫藥／德國BioNTech研發的「復必泰」疫苗，政府擴大優先組別至七類高接觸人士，包括飲食業、公共交通工具從業員、建築工人、保安員、學校教職員、旅遊業從業員，以及表列處所職員。這七類優先組別涉130萬人，明早9時起可預約接種。

疫苗係走出疫境、回復正常生活嘅必然選擇......香港好幸運、好幸福，能夠得到疫苗供應。 公務員事務局局長聶德權

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陳肇始：第二批科興疫苗月內到港

公務員事務局局長聶德權表示，昨日有75.8萬劑復必泰疫苗供港，連同2月已到港的批次，現時共有134.3萬復必泰疫苗已抵港。

食物及衞生局局長陳肇始指，下一批科興疫苗亦會於本月內到港。因應接種情況，政府按聯合科學委員會建議，擴大優先組別，包括七類高接觸人士如下：

1. 飲食業（包括外賣）、街市、超市、便利店員工及速遞員

2. 公共交通工具從業員，如的士司機、巴士司機及鐵路車長

3. 註冊建築工人

4. 物業及保安管理處職員

5. 幼稚園、中小學及大學教職員，包括支援人員、保車司機等

6. 旅遊業從業員

7. 表列處所職員，如健身中心、美容院員工

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▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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擴至370萬人可優先接種疫苗

聶德權稱，這七類優先組別涉及130萬人，明早9時起可預約到疫苗接種中心接種，或者自行到私家診所預約。連同本身的五個優先組別，可接種人士共涵蓋370萬人。他宣布將於下周二（16日）起開放12間疫苗接種中心，為市民接種復必泰疫苗，而伊利沙伯體育館及何文田體育館因裝修及賽事稍遲啟用。為便利市民盡快接種，政府將於後日（10日）開始，每早9時多開放額外一日的名額，即每日有額外16000個復星／BioNTech名額，以及6,000個科興名額可供預約。

他又說，全球超過一億人已打針，比染疫人數多。截止昨晚8時，全港累計9.3萬名市民已接種首劑疫苗，當中 91,800人接種科興疫苗， 1,200人接種復星／BioNTech疫苗；6.8萬人在接種中心打針， 2萬多人在在私家診所接種，其餘人士在醫管局普通科門診。他呼籲所有屬優先組別市民打針，保護自己和家人，「疫苗係走出疫境、回復正常生活嘅必然選擇。」他形容疫苗非常珍貴，「香港好幸運、好幸福，能夠得到疫苗供應。」