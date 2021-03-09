梁國雄搶文件案　終院批准作終極上訴　梁趁出庭與新婚妻小聚

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-09 12:48

「長毛」梁國雄被指在2016年擔任立法會議員期間，在發展事務委員會上搶走時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，被控藐視罪。裁判法院認為條例不適合用以控告議員，但上訴庭早前裁定裁判官出錯，但長毛上訴至終審法院，今日（9日）案件獲受理，並將於8月31日進行審訊。

被指觸犯立法會權力及特權條例

梁國雄被控於2016年11月15日擾亂立法會委員會會議，令其中斷或相當可能中斷。控方根據《立法會(權力及特權)條例》第17(C)條，任何人在立法會或其委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪。

梁搶文件是一種表達方式

代表梁國雄的英國御用大律師彭力克指，由於特權法亦保障議員在議會程序內擁有言論自由，而有關保障屬於絕對性保障，因此認為17（C）條不適用於議員。彭力克續指，言論自由的保障應包括議員的言論及行為，又指搶文件這個行為亦是一種表達方式。

梁國雄妻子陳寶塋及黃浩銘等進庭前曾在終審法院外拉橫額。(李慧娜攝)

應由立法會規管議員紀律

彭力克表示，基於「三權分立」原則，法庭不應作出干預。雖然他認同議會程序應該要在有效率及有秩序的情況下進行，但有關情況應留待立法會運用權力規管議員的紀律，而不應由法庭處理。

律政司代表則反駁，特權法並未賦予議員製造或參與騷亂的特權，又稱若果言論自由保障屬絕對性，那麼立法會主席也不應有權去規管議員的紀律。

梁隔著犯人欄玻璃窗與妻短聚

梁國雄現時因「35+初選」案件被還押，今日出席聆訊時顯得疲累，但聆訊前及小休期間，均能夠隔犯人欄玻璃窗，與妻子陳寶瑩及社民連主席黃浩銘傾談短聚。

吳文遠今早亦有到庭，惟他在開審前被警方以涉嫌普通襲擊罪被拘捕，之後被帶到中區警署。

案件編號：FAMC 20/2020