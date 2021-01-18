「長毛」梁國雄結婚！與社運戰友陳寶瑩拉埋天窗｜政壇諸事町

政圈再傳出喜訊，社民連前立法會議員「長毛」梁國雄與黨友兼多年戰友陳寶瑩入紙註冊結婚。根據擬結婚通知書，長毛和陳寶瑩均為63歲，陳比長毛年長25日，同樣曾經離婚。梁國雄接受查詢時僅以「無乜嘢要講」回應婚訊，未有透露更多詳情。

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「長毛」徒弟黃浩銘月前結婚

香港政治氣氛波譎雲詭，五十多名民主派人士日前更因初選遭大搜捕，在政治低氣壓之下，多名民主派中人傳出喜訊。社民連主席黃浩銘早前與拍拖多年的女友正式拉埋天窗，因初選被捕的荃灣區議員岑敖暉早前亦即將「封盤」，已入紙與《now新聞台》前主播余思朗註冊結婚。

同樣因參加初選被捕的梁國雄同樣突然註冊結婚，他與多年戰友、社民連副秘書長陳寶瑩入紙註冊結婚，消息震驚政圈。根據二人的擬結婚通知書，長毛和陳寶瑩均為63歲，不過陳比長毛年長25日，同樣曾經離婚。

曾指一生欠了兩個女人

根據資料，梁國雄早年曾與一名南非女子到前往德國小鎮過田園生活，長毛曾在傳媒訪問中指出，他一生欠了兩個女人，分別是母親和其前妻。不過長毛鮮有談及感情事，不少民主派中人對長毛與陳寶瑩的戀情並不知情。

梁國雄出身基層，中學畢業後曾從事酒保、地盤工人、巴士洗車工人等基層職業。1975年，梁國雄加入當時的香港托派政治組織革命馬克思主義者同盟（革馬盟），展開社會運動生涯。他因長年留着一頭披肩長髮，成了他的招牌形象，故得「長毛」稱號。（資料圖片）

陳寶瑩曾任「長毛辦大內總管」 同信奉托洛茨基主義

回顧長毛的參政歲月，根據陳寶瑩數年前接受《獨立媒體》訪問，早年她與長毛同樣信奉托洛茨基主義，曾加入長毛等「托派」組成的「革命馬克思主義者同盟（革馬盟）」，中原地產創辦人施永青、街工前立法會議員梁耀忠亦同樣參與其中。

陳寶瑩過去擔任梁國雄的議員助理，為長毛的議員辦事處打點一切，準備採訪安排，猶如「長毛辦」的大內總管。陳寶瑩經常與長毛一同請願，出現在社會運動現場。陳寶瑩涉因於2014年「佔旺」被指違反法庭禁制令，被裁定刑事藐視法庭罪成，被判入獄但獲准緩刑。