Blackruby IG店售「金仔減肥藥」稱減肥不瘦胸　衞生署驗出禁藥

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-09 20:47

衞生署根據情報，發現有本地賣家透過社交媒體平台銷售名為「金仔減肥藥」的減肥產品，並取得產品樣本作檢驗。政府化驗所檢驗結果顯示，該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。涉及的IG店為港女網紅「露比」(Blackruby)所設，有不少男士跟隨。 由於該產品被發現含有未標示及已被禁用的西藥成分，服用後可能危害健康，衞生署呼籲市民不要購買或服用。

根據Instagram一名名為「Blackruby_shop」的賬號，獨家銷售「金仔減肥藥」，聲稱為「懶人減廢神器」，服用後「不用做運動、不用節食、不瘦胸」，保證一個月減3至10公斤，宣傳照展採手一名胸部發達的少女。

西布曲明會增心血管疾病風險 十年前已禁

但是衞生署發現該減肥產品含有「西布曲明」，以往曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，故自2010年11月起，含「西布曲明」的產品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。