工程師染疫亡　僱主拒認工地染疫不賠償　工聯會促訂補償水平

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-10 11:38

新冠肺炎疫情襲港逾年，多個工地先後爆疫，確診地盤工人不計其數，甚至有人不幸病殆。有在第4波疫情中病殆的助理工程師家屬今（10日）聯同工聯會召開記者會，批評僱主拒絕交代死者生前工作地點，儘管衞生署事後確認死者曾與較早前的確診者身處同一地盤，惟僱主仍拒絕對死者作出賠償，家屬正計劃就此與僱主對簿公堂。 工聯會促請政府做好個案調查工作，就死者在工作場所染疫下定論，讓家屬能向其僱主追討責任，並確立如同工傷的補償水平。

第4波疫情肆虐，有在地盤工作的助理工程師蕭小姐去年12月7日確診（個案編號：6971），被列作源頭不明個案，她5日後離世。衞生防護中心昨日回覆工聯會，承認死者曾與較早前確診的病人（個案編號：6796）曾在同一地盤工作，惟僱用死者的工程顧問公司不肯承認死者在工地受感染，拒絕按僱員補償條例向家屬賠償。

蕭先生指，衞生署將其姊個案訂為源頭不明，令僱主能推卸責任，拒絕賠償。（林穎嫺攝）

蕭小姐的胞弟形容其姊為家庭支柱，亦是工作狂，事件家庭造成重大打擊。他正打算申請法援，向其姊的公司提出民事訴訟。

工聯會促請勞工處和衞生署做好個案調查工作，就死者在工作染疫下定論，讓家屬能向其僱主追討責任。對於仍在工地工作的工人，他們促請當局做好預防和檢測工作、加強確診者的生計和補償，確立如同工傷的補償水平。工會又希望法律援助處，積極協助家屬進行民事訴訟。