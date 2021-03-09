撰文： 袁澍 勞敏儀 鄭翠碧 鄭秋玲 鄧穎琳 李恩慈 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-10 01:03

本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，衞生署今日（9日）公布新增21宗確診個案，13宗是輸入個案，8宗本地個案中有3宗源頭未明，銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳累計4人染疫，當中一人曾到尖沙咀K11 MUSEA名潮食館。初步確診個案少於10宗。 教師、司機、餐廳員工及地盤工人等七個範疇市民，今起（9時）可以優先群組身份，預約接種科興或復必泰疫苗。兩款疫苗都有不好消息，昨出現第三名接種科興疫苗後死亡個案，但同時首次有接種復必泰的居民不適入院，不過毋須留院。

​新冠疫苗｜兩婦打復必泰血壓上升、出皮疹 五人打科興後不適送院

【23:55】新冠疫苗接種開始進入第三周，政府今晚（9日）公布，昨日（8日）共有7宗送院個案，其中5人接種科興疫苗，分別出現呼吸急促、異常胸部疼痛、左手臂痲痺等，其中一人感到左邊手腳虛弱及暈眩，一度留院治療。另有2人接種復星／BioNTech的復必泰疫苗，分別血壓上升及皮膚出現皮疹。

新冠疫苗｜單日4.27萬人預約 復必泰佔七成 科興接種率降至64%

【23:33】政府公布最新疫苗接種數字，截至今晚8時的過去24小時，約有8,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,500人在八間社區疫苗接種中心接種，而約2,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率為64%，較昨日再少8個百分點，再創新低。

目前累計約113,500人接種了第一劑疫苗，其中約110,500人接種了科興疫苗，約3,000人接種了復必泰疫苗。

強制檢測大廈｜增4住宅大廈3工作地點 渣打銀行、安達人壽上榜

【23:26】本港疫情持續。衞生防護中心今日（9日）公布，新增21宗確診個案，當中13宗為輸入個案，8宗本地個案中有3宗為無源頭。



政府晚上刊憲，將7個地點納入強制檢測公告，包括4幢住宅大廈及3個工作地點，包括安達人壽香港位於皇室大廈35樓的辦公室，及創紀之城1期渣打中心8樓的渣打銀行部門。所有人如曾於2月24日至3月9日停留有關地點超過2小時，須於3月11日或之前檢測。

確診大廈食肆｜增10食肆 西營盤婦食勻美心皇宮、北京樓、潮江春

【22:26】新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（9日）公布單日新增21宗確診，其中8宗是本地個案，4宗源頭不明，累計個案增至11,121宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有10間食肆曾有確診者到訪，遍布港島、九龍和新界。

個案編號11118的49歲無業女曾在潛伏期和傳染期到訪7間餐廳，當中四間都屬美心旗下的餐廳，包括太古城2期的北京樓、上環無極限廣場的潮江春及信德中心的美心皇宮、尖沙咀星光行的星巴克。

科興疫苗｜74歲翁接種6日後爆血管 許樹昌料與疫苗無關

【22:11】政府正推行新冠疫苗接種計劃，惟不少市民接種了內地科興疫苗後「出事」，包括一宗「爆血管」個案，惟政府未有公布。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一名74歲男子在3月1日接種了科興疫苗，至3月7日被送入屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，即出現「出血性中風」。他續指，該名病人本身患有多種長期病，包括高血壓、高血脂，而且中風在打針後6天才出現，料與疫苗無關。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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一名51歲男子急性心肌梗塞，情況危殆。他上周三在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。（梁鵬威攝）

科興疫苗｜五旬男急性心肌梗塞危殆入ICU 6日前源禾路體育館打針

【21:15】衞生署公布，截至今日下午4時的過去24小時，接獲醫院管理局呈報一宗需轉介深切治療部的個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件。個案涉及一名51歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，他在3月6日開始感到氣促、咳嗽和有痰，昨日（8日）於伊利沙伯醫院急症室求醫，需要住院。

患者初步診斷為急性心肌梗塞，並於昨晚轉往深切治療部作進一步治療，現時情況危殆。他曾於3月3日（上周三）在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種一劑科興新冠疫苗。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

金域檢驗遇技術問題未能及時上載檢測結果 食衞局︰極不滿意

【20:02】本港新冠肺炎持續，不少市民選到社區檢測中心接受檢測，《香港01》早前接獲投訴，稱梁顯利油麻地社區中心遺失檢測者資料，無法通知陰性者結果。食物及衞生局今日（9日）公布，涉事的承辦商金域檢驗（香港）有限公司期間遇上技術問題，因而未能於3月4日及時上載結果至信息平台，而檢測中心職員未能解答市民查詢。

但食衞局強調，事件不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕無遺失檢測市民的資料，但對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，更稱若再有同類情況，將按合約對金域檢驗採取跟進行動。

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新冠疫苗｜71歲男死者曾在晴朗醫療中心打針 診所停為新症接種

【16:58】庾慧玲表示，2人因打科興疫苗入深切治療部，住威爾斯親王醫院病人已轉穩定，明愛醫院轉瑪嘉烈醫院的病人仍是危殆。

聯合醫院26歲男病人是香港心理衞生會員工，他在3月3肺炎、發燒入院，入住內科病房， 3日、5日、7日三日都是病毒檢測陰性，本身無咳，肺炎無改善，之後以支氣管鏡，抽樣本呈初步陽性，11病人瞓得較近是密切接觸者。

銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳4食客確診 部份人屬於名潮食館群組

海饌海鮮牛扒餐廳四客染疫 負責人：倘檢測呈陰性冀周三復業

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生交代最新疫情。

今日新增21宗確診個案 ，編號由#11101至#11121，其中13宗屬輸入個案。巴基斯坦４宗；菲律賓︰ 3宗；荷蘭1宗；加拿大1宗；新加坡1宗；尼日利亞 1宗；美國1宗。

另有3宗無源頭個案；其中一人住東涌藍天海岸1座，曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳，#11115︰56歲男，在皇室大廈35樓工作，去養和醫院化驗確診，工作地點要強制檢測。海饌海鮮牛扒餐廳目前4人確診，坐過3枱，員工要再強檢；有1名患者曾到K11名潮食館。海饌的通風情況已通知食環署去視察。衞生署2月22 找到4宗個案，呼籲倘在2月22日12-3PM曾去吃午飯，致電熱線。

▼銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳▼

K11 MUSEA名潮食館群組增一名工作人員確診，累計52人染疫。

初步確診個案少於10宗，幾位沒源頭。其中一人在觀塘賽馬會大廈香港心理衞生會(中度弱智人士宿舍)做活動助理，幫忙帶院友做物理治療，不適並到聯合醫院檢測。工作地點院舍有50多位院友、20多位工作人員送檢疫中心。他住將軍澳厚德邨德安樓。

新冠肺炎｜約10宗初步確診 海峰花園再有住客染疫 光顧10間餐廳

強制檢測大廈暫時有三幢: 1.粉嶺牽晴間 2.東涌藍天海岸1座 3.西營盤星輝大廈

強制檢測大廈｜新增7個處所 粉嶺牽晴間、東涌藍天海岸須強檢

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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【16:10】消息指，今天新增大概20宗確診個案，超過一半是輸入個案。

復必泰疫苗｜兩人接種後不適 公務員打針前查閱文獻：信數據

【13:38】復必泰疫苗到港後，港府正安排小部分人優先接種，並於明天（10日）開放予指定優先群組公眾接種。港府昨晚公布，一名49歲女子在曉光街體育館接種復必泰疫苗後，感胸部不適及灼熱，被送往聯合醫院；亦有一名在龍琛路體育館接種復必泰的60歲女子，手現皮疹，被送往北區醫院。目前兩人情况穩定毋須留院。



今日（9日）繼續有受邀優先接種復必泰疫苗人士，前往曉光街體育館接種復必泰。有到場打針的公務員指，事前已自行做充足評估，曾查閱有關復必泰疫苗的文獻，認為「信數據，多過信自己個人觀感」。

新冠疫苗｜接連多人打針後不適送院 長者無懼：政府唔會搵我哋笨

【13:36】本港早前再出現兩宗接種科興疫苗後死亡個案，涉及一名55歲女子及71歲男子，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會評定，55歲死者與疫苗無直接關係，而71歲死者待解剖後方可評估。

在官涌社區疫苗接種中心不少長者表示對科興疫苗仍抱有信心，認為「科興適合中國人接種」。亦有長者斥政府宣傳不足，沒有向市民提供足夠資訊，但指「政府唔會搵我哋笨嘅。」此外，亦有長者因服用類固醇的藥物，即場被拒絕接種疫苗，更有長者見接種人數少，冀能提早接種，一樣遭到拒絕。

【12:27】北京市政府日前公布，自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定。特區政府今日（3月9日）呼籲市民在前往北京時，須留意並確保能符合相關規定，以免在進入北京時出現困難。

北京市政府關於核酸檢測的新規定指出，為進一步做好外防輸入工作，決定統一香港入境北京旅客核酸檢測採樣標準，自3月15日零時起，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子（六歲以下兒童以咽喉拭子作為主要採樣方式）。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。旅客在入境北京後須嚴格遵守當地疫情防控政策規定。

封區檢測｜尖沙咀華源大廈10人未檢測 已發強制檢測令

【12:24】昨日納入指明「受限區域」（即尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二一年二月二十三日至三月八日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於三月十日或之前接受強制檢測。政府今日（三月九日）上午約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約十一時三十分完結。

新冠疫苗｜再開放預約復必泰 未見搶針 多間接種中心多日有名額

【10:34】本港新冠疫苗接種計劃由上月開始，反應踴躍，政府新增12間接種中心供應復星/BioNTech的復必泰疫苗，並於今早（9日）9時在網上開放預約。網站今日運作流暢，《香港01》記者以電腦及手提電話均成功進入網站，即使過了9時仍未需要長時間等候，大約5分鐘便可以進入預約畫面，有別最初要等候超過一小時「大塞車」的情況。

新增的12間接種中心的預約時間為3月16日至3月30日。至早上9時45分，除了養和醫院社區疫苗接種中心在首日名額爆滿外，其餘的中心尚有名額。

新冠疫苗｜孔繁毅：比較疫苗死亡或異常比率 需時數月至半年

【10:10】本港累計3人在接種科興新冠疫苗後死亡，政府稱，初步認為2人死亡與接種疫苗無直接關係，餘下1人在短時間內過身，須解剖才能評估因果關係。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指出，比較疫苗死亡或異常比率，一般需時數月至半年。而以本港接種比率來計，四十多宗異常情況個案並不算高，當中大多屬頭暈、心悸的非嚴重個案，或與緊張情緒有關，大多人約半日至一日便會出院。他再次呼籲所有接種者主動向醫護申報病歷及身體情況，以便醫護作出建議。

新冠疫苗｜聶德權：優先群組須出示證明 街市檔販等可寬鬆處理

【10:01】政府昨日（8日）宣布擴大優先接種新冠疫苗群組，新增7個組別，今日起可預約。公務員事務局局長聶德權今日（9日）於港台節目《千禧年代》上表示，這批優先群組人士需要提供公司發出的證明，如職員證等。至於街市檔販等較難提供證明的人士，政府會寬鬆處理。

【07:50】政府發聲明，指已完成尖沙咀指明「受限區域」（尖沙咀彌敦道83-97號／樂道36-50號華源大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約500名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約約520戶（包括30多間賓館的約180 個房間），約約260戶／房間（包括賓館內約100個房間）沒人應門。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3.8部分優先人員打復必泰疫苗▼

新冠疫苗｜兩婦打復必泰感灼熱出皮疹 6人打科興後不適 全入院

【00:01】疫苗接種開始以來，隨續有接種人士不適入院。政府公布本周日（7日）共有八宗送院個案，其中五宗無須留院，兩宗已經出院，一宗留院觀察。

八宗個案中，依據接種地點，有六人是打科興疫苗；另二人則是打復必泰疫苗，其中一名49歲女子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，她於昨下午12 時 45分被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後無須留院，另一為一名60歲女子，她到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，於昨下午5時35分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後無須留院。

確診大廈食肆｜增3食肆 住元朗保安曾到東涌昇薈一粥麵

【00:01】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（8日）公布單日新增9宗確診，其中4宗源頭不明，累計個案增至11,110宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，家住元朗祥降圍的36歲東涌映灣園女保安曾到訪2餐廳，包括東涌昇薈一粥麵和映灣坊大快活，在她發病前2日，還曾到訪元朗的同益街市。

強制檢測大廈｜增7大廈 東涌映灣園聽濤軒兩幢上榜

昨日總覽：新冠肺炎・3.8｜增9宗確診 8人打科興或復必泰疫苗後不適入院

增9宗確診4宗無源頭 西九M+地盤工覆檢結果呈陰性

新冠疫苗｜教師、飲食業、建築業等7類人周二起可預約接種

記者實測交樣本瓶4日無結果 醫管局自爆化驗所同日收2萬個未檢測

尖沙咀華源大廈封區禁足檢測 青年帶哥基「出逃」不果被攔

▼3.8晚上尖沙咀華源大廈封區強制檢測▼

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聯合醫院七旬翁急症室死亡 消息指曾到私家診所接種科興疫苗

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▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

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昨日總覽：

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▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼