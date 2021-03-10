復必泰疫苗｜中山紀念館半百人排隊　市民：副作用雖多仍照揀

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-10 12:54

復星／BioNTech「復必泰」疫苗今日（10日）開放予指定優先組別人士接種，接種中心之一的中山紀念體育館，今早有約50名市民排隊。有市民指原先計劃接種科興疫苗，但「新聞一單又一單，驚㗎」，指即使知悉復必泰可能有較多副作用，都決定改變心意。亦有市民準備出國探親，故提前注射疫苗，坦言因港大微生物學系講座教授袁國勇親身上陣接種，最後決定接種復必泰。 另外，一名外籍人士懷疑在該中心，接種復必泰疫苗後感不適，現已送院。

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任職保安員的林先生（67歲）表示，之前一直未能成功預約接種科興疫苗，因此改為預約復必泰，但指「依家就算約到（科興）都甩底，無信心呀，新聞一單又一單，驚㗎！」林先生又指現時中港仍未通關，其實毋須急於接種疫苗，但認為即使復必泰有較多副作用，安全最重要，「自己選擇啦，有事無得瀨。」

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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準備出國市民：袁國勇都打呢隻

計劃到北美探親的程女士（65歲）表示，從沒考慮接種科興，認為復必泰效率較高，數據較好，「袁國勇都打呢隻。」對於疫苗副作用，她指：「順其自然、無得擔心。」任職教師及研究員的梁先生（68歲）指，自己經研究數據後決定接種復必泰，並不擔心會有不良反應，認為即使出現反應亦是正常，指雖然曾有不幸事件，但要等待醫學研究是否有關。

市民蘇先生就指，一直想接種疫苗，則使科興或復必泰亦無所謂，直言：「政府畀得你哋都無所謂啦。」

▼復必泰疫苗接種中心流程▼