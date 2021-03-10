新冠疫苗｜政府安排10院舍優先注射　林正財：死亡個案增家人憂慮

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-10 10:13

新冠疫苗接種計劃進入第三周，至今累計3人在接種科興疫苗後離世，昨日（9日）再增一名有長期病的51歲男子接種後危殆，消息傳出後預約接種疫苗的人數明顯減少。 政府早前公布，會先安排10間規模較大的院舍優先接種疫苗，疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財今日（10日）表示，院舍正向家人了解注射意願，惟死亡個案令表達擔心的人有所增加。 他認為，接種初期人數較少是可理解，認為只要公開透明公佈情況，再交由專家把關，研究死亡個案與接種疫苗有否因果關係，相信隨時間過去，市民會恢復信心：「問題不大的，相信大家會信香港的醫療專家。」

林正財在港台節目《千禧年代》表示，本港每日有百多人離世，大多是長者及長期病患者，隨著愈來愈多人接種，異常個案亦必然會增加。他舉挪威早前數十人離世為例，指世衞經調查後表明，有關人士死亡與疫苗無關。

科興疫苗。（羅國輝攝）

預約接種科興疫苗人數下跌可理解



他認為，預約接種科興疫苗人數下跌是可理解，直言疫苗計劃初期接種人數較少是正常，重點是要公開透明地公佈情況，交專家把關，研究死亡個案與接種疫苗有否因果關係，「問題不大的，相信大家會信香港的醫療專家」。

被問到需否硬性標準建議市民是否接種？林正財指，每人體質不一，病史有別，難定標準。他說，家庭醫生概念未被港人廣泛接納，接種計劃至少維持半年時間，呼籲市民毋須太心急，建議市民有疑問時應尋求醫生意見，如欲打科興的長者宜預約私家醫生，可尋求意見後才作最後決定。

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政府早前公布，會安排由醫生、護士組成的外展疫苗接種團隊為院友接種。由社會福利署會發信予院舍，徵求院友接種疫苗意向，之後政府會先安排10間規模較大的院舍接種疫苗，汲取經驗後再推展至其他院舍。

林正財指，死亡個案出現後，表達擔心的家人數目有所增加，院舍正收集家人意願，若選科興會由到診醫生協助注射，復必泰則須待醫管局安排。他稱，院舍有到診醫生可提供意見，相信隨後市民會慢慢恢復信心。

病人政策連線主席林志釉。（資料圖片）

林志釉：正以問卷收集病人組織對接種新冠疫苗意見



病人政策連線主席林志釉在同一節目表示，支持疫情接種計劃，亦相信專家意見，暫時未確定死亡個案與新冠疫苗是否有關係。但他認為，暫時接種後死亡或入院個案多與病人病歷相關，直言政府有責任為接種市民把關。

林志釉解釋，長者認知能力參差，要求他們自行評估未必足夠，直言若要求接種者簽知情同意書，似是免責聲明，保障政府多於市民，建議政府應以醫健通等系統，協助巿民了解其病歷是否適合接種。

他又透露，正以問卷調查收集病人組織對接種新冠疫苗的意見，以及可改善之處。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼