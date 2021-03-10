港大47年老臣、大學聯招JUPAS設計師韋永庚　獲授名譽大學院士銜

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-10 14:38

香港大學47年老臣、前教務長兼大學聯招（JUPAS）設計師韋永庚，將獲港大頒授名譽大學院士銜，以表彰他對大學及社會的貢獻。 另外，港大亦公布，將向三位傑出人士頒授名譽大學院士銜，包括商業電台主席何驥、偉門智威亞太區首席創意長兼創意委員會主席勞雙恩、德勤中國華北區主管合夥人施能自。

香港大學47年老臣、前教務長韋永庚（圖右）將獲港大頒授名譽大學院士銜，以表彰他對大學及社會的貢獻。（資料圖片）

韋永庚在港大畢業，1973年加入港大，擔任職二級執行主任，2002年起「坐正」出任教務長。他於90年代致力推動大學與內地主要大學建立關係，與香港及內地政府協商，令港大於1998年招收第一批內地本科生。他又協助大學所有學務規劃中制定發展計劃，亦曾是大學聯招（JUPAS）設計師之一。

港大表示，韋永庚身兼校董會、校務委員會及教務委員會的秘書，擔任教務長期間，港大經歷了不少重大變遷。他亦被稱為「港大的活百科全書」，對大學整體架構、條例規程、以及應對員工師生和持份者有豐富知識和經驗，協助港大平穩渡過20年的風雨，化危為機。

港大名譽大學院士於1995年設立，旨在表達對大學、對學術界及社會有獨特及傑出建樹的人士的敬意，並加強大學與廣大社群的聯繫。

港大亦公布，將向三位傑出人士，包括商業電台主席何驥（右一）。（資料圖片）

商業電台主席何驥同獲頒名譽大學院士銜

另外，港大亦公布，將向三位傑出人士頒授名譽大學院士銜，包括商業電台主席何驥、偉門智威亞太區首席創意長兼創意委員會主席勞雙恩、德勤中國華北區主管合夥人施能自，以表彰他們對大學及社會的貢獻。

而受到新冠肺炎疫情影響， 2020年名譽大學院士頒授典禮由去年9月底舉行，延期至今年2月舉辦，惟因應疫情發展，將與今屆典體合併舉行。