港大深大擬兩城互設校區　深大校長：港高等教育不能「只出不入」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-04 15:35

全國人大代表，深圳大學黨委書記、校長李清泉近日表示，內地和香港的高等教育要「雙向流動」，深圳在探索辦學自主權方面要勇於做「特區」，而深圳大學更籌劃在香港設立校區。李同時提到，香港大學深圳校區也正在籌備建設當中。這意味着，「香港大學落地深圳，深圳大學落地香港」有望在將來實現。

李清泉周一（1日）表示，粵港澳大灣區近年已成為全世界高等教育發展最快的地區，沒有之一；目前除已辦學並快速發展的香港中文大學（深圳）外，香港科技大學在廣州、香港城市大學在東莞、香港理工大學在佛山、香港公開大學在肇慶、香港大學在深圳等校區也正在建設或籌備建設中。

他認為這對促進雙方的交流甚具意義，但只是單向的，在高等教育領域，香港不能只「輸出」不「輸入」，因此他建議在粵港澳大灣區發展戰略框架下，應積極推動兩地高等教育更高水平的雙向交流與合作。

李清泉續指，深圳大學正研究在香港設立辦學機構，一旦實現，可提供更多適合在粵港澳大灣區就業、創業、發展的課程予香港青年，解決港澳青年面臨的系列困難，也對港澳青年就近在粵港澳大灣區就業創業有利。

事實上，在上月20日召開的深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組會議上，已審議通過《深圳市推進粵港澳大灣區建設2021年工作要點》，當中正正提及了要加快香港大學在深辦學落地進程，加強與港澳職業教育交流合作，建設粵港澳大灣區特色職業教育園區等。

此外，早在2019年2月，中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》便提到支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵三地高校探索開展相互承認特定課程學分、實施更靈活的交換生安排、科研成果分享轉化等方面的合作交流，並要支持大灣區建設國際教育示範區，引進世界知名大學和特色學院等。

（澎湃新聞）