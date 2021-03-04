QS大學排名｜港72課程列全球前50　港大亞洲第5多　贏清華輸北大

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-04 05:00

國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2021全球大學學科排名。本港共有72個課程打入相關學科全球前50名，較去年少4個，但整體入選課程達171個，較去年多約10個。 當中香港大學有28個學科被評為全球學科領域排名前50名，成為亞洲第五多的院校，比首位少9個課程。 新冠肺炎疫情下，中國內地致力進行研究，全球所有關於新冠病毒研究中，逾一成由內地大學進行，僅次於美國的26%。當中武漢大學和華中科技大學因發表與疫情相關的研究論文，在是次QS的醫學專業排名中有所上升。

▼ QS 2021世界大學學科排名：亞洲十大▼

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延伸閱讀：QS大學排名｜港大中大醫科全球排前40位 百大僅三間內地院校

QS以學術聲譽、僱主評價、論文引用情況及平均學術生產力和影響力，分析全球85個地區、合共約1,440間大學在51個學科的情況，涉及約13,883個大學課程。

QS公布2021全球大學學科排名，香港大學有28個學科列相關領域前50名，成為亞洲第五多院校。 （資料圖片）

新加坡國立大學蟬聯「亞洲一哥」

亞洲區繼續由新加坡國立大學排名第一，有37個課程列相關學科全球前50名，日本東京大學緊隨其後（36個課程），內地北京大學（34個課程）及南韓首爾大學（32個課程）分別排名第三及第四。

香港大學有28個課程列全球前50名，成為亞洲第5多。至於中文大學則以19課程晉身世界前50，成為亞洲第8多。

本港四學科晉身世界十強

本港4間院校有學科晉身全球十大。包括港大牙科課程列全球第3（比去年升1位），港大教育課程力保全球第7。香港理工大學酒店與休閒管理專業，排名第 9（跌2位）；香港演藝學院在QS演藝課程，較去年的第7位略為遜色，排名跌至第10。

另外，香港教育大學教育課程亦不俗，全球排名16。教大校長張仁良對教育學全球排名16感欣喜，直言疫情改變一貫教學模式，為教學帶來挑戰，料疫情後網課繼續是「新常態」，教大已增撥資源改善網上教學。

香港中文大學表現最好的是傳播與媒體研究，升4位，排全球第11。（資料圖片）

中大傳播與媒體研究全球排名第11

港大語言學及地理學均排全球第11；香港中文大學表現最好的是傳播與媒體研究，升4位，排第11，同設傳播與媒體研究的香港浸會大學，該學系表現最佳，但全球排名只在第51至100位。科大排名最好的是材料科學及土木與結構工程，分別全球排名第16。至於城市大學表現最好的學科是材料科學，排名第25。

3間大學的計算機科學專業晉身全球前50位：科技大學（第30名）、中大（第31 名）及港大（第43名）。

QS今年比較了51個學科，比去年的48個多。本港9間大專院校共171個課程入選，比去年多約10個。當中港大共41課程上榜，屬全港最多，比去年增2個，惟當中20課程排名下跌。至於科大及中大則多了3課程上榜，科大有20個、中大有40個；理大則維持24個課程上榜。

科大指，大學排名因不同因素屢有升跌，會參考及掌握需完善之處，繼續促進創新科研，提供優質教育。中大表示，不同排行榜各有評分準則，排名結果亦會不同，中大會繼續追求教研卓越，提供優質教育，貢獻香港、中國內地及鄰近地區；港大則重申致力提供優質教育，在教學、研究及知識交流等力求卓越，致力成亞洲世界級大學，提升港大國際間聲譽。

QS2021年世界大學學科排名中，本港6間大專院校學科晉身世界20大排名。（原圖表由Quacquarelli Symonds提供，部份數據經QS更正後，由HK01修改）

QS：能結合線上線下教學可成「未來最成功大學」

QS 智庫高級副總裁 Ben Sowter認為，是次學科排名證香港仍屬世界級高等教育體系，惟全球競爭日益激烈，任何大學或政府不該自滿，相信能結合線上線下提供一流教學的院校，才是「未來最成功的大學」。他認為大學教育資助委員會撥逾1億港元改善本港大學網上學習是明智之舉，相信是保持本港大學全球競爭力和吸引力的「必要投資」。

全中國排名最高的兩個大學學科，分別是清華大學的土木與結構工程專業和中國農業大學的農業和林業專業，兩學科均在全球排名第7。（網上圖片）

內地錄有紀錄以來最佳成績

中國內地有88間大學，合共731個課程上榜，當中有126個躋身全球前50名，屬過去20年有紀錄以來最好成績。全國排名最高的兩個大學學科，分別是清華大學的土木與結構工程專業和中國農業大學的農業和林業專業，兩學科均在全球排名按年升3位，成全球第7。而清華大學的環境科學專業升至全球第8，建築學亦升3位排名全球第8。

整體而言，中國內地有303個大學學科成績比去年進步，當中92個課程首列榜內，同期則有200學科排名下跌。

Ben Sowter 表示，20年來中國內地大學排名不斷上升已成趨勢，形容中國高等教育界已做好「帶領全球應對高度複雜、高度緊迫挑戰的準備」，中國政府及學界數十年來「精心制定的戰略能力」，反映到在是次QS排名中。他舉例指，除了全球大流行疾病，氣候危機亦然，內地對地球未來發展研究佔全球約15%，僅次於美國的19%。